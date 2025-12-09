به گزارش خبرنگار مهر، اوسمار ویه را در نشست خبری پس از دیدار با پیکان در هفته سیزدهم رقابت‌های لیگ برتر اظهار داشت: همیشه حضور در نشست خبری پس از یک پیروزی و با سه امتیاز اتفاق خوشایندی است، اما این بردها نباید به شکلی باشد که مانع دیده شدن نقاط ضعف تیم شود. ما همچنان ایرادهایی داریم که باید اصلاح شوند.

او با اشاره به عملکرد فنی تیم افزود: باید در بخش‌های مختلف کارهای تاکتیکی، به‌ویژه در فاز هجومی و طراحی حملات، عملکرد بهتری داشته باشیم. اگر می‌خواهیم روند رو به رشد تیم ادامه‌دار باشد، لازم است روی این موضوعات با دقت بیشتری کار کنیم.

سرمربی پرسپولیس افرود: تقویم فشرده ای داریم و دو سه روز تمرین داشتیم. هر تیمی یک شیوه ای بازی می کند و وقت کمی داریم تا خودمان را آماده کنیم.

او افزود: قبل از بازی می دانستیم دیدار سختی داریم. به همین خاطر از بازیکنانی که کمتر بازی کرده بودند استفاده کردیم. به پیکان هم تبریک می گویم که می دانستند در هر مقطع از بازی چطور باید بازی کنند.

او درباره عملکرد پیکان یادآور شد: در نیمه اول به خاطر دفاع فشرده خوبی که پیکان انجام داد نتوانستیم توپ هایی که می خواستیم پشت دفاع بیندازیم را انجام دهیم. باید موقعیت هایی را ایجاد می کردیم و توپ را در نیمه زمین، نتوانستیم به خوبی بگیریم و آن را به گردش دربیاوریم.

سرمربی سرخپوشان درباره نگرانی بابت از دست دادن موقعیت های گلزنی گفت: اول مصاحبه گفتم که تقویم فشرده باعث می شود نتوانیم کار زیاد تاکتیکی کنیم اما قبول داریم که موقعیت ایجاد کردن مهم است‌. پیکان در ۱۰ دقیقه آخر برای گلزنی و جبران نتیجه تلاش می کرد و این اتفاقی بود که با آن برخورد داشتیم.

اوسمار بار دیگر درباره نقل و انتقالات پرسپولیس و احتمال حضور سیدجلال حسینی در کادر فنی تاکید کرد: تا نیم فصل هنوز سه بازی مانده و وقت داریم. درباره سیدجلال باید بگویم او خارج از مسائل کاری یکی از دوستان خوب من است‌ الان تمرکزم روی کارم است.

اوسمار در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه آیا قبول دارید پرسپولیس زیبا بازی نمی کند و صرفا نتیجه گرا شده است تصریح کرد: پرسپولیس مثل بقیه تیم ها بازی می کند. پرسپولیس دارد بازی می کند و دوست دارد بازی زیبا انجام دهد و به هوادارانش قهرمانی بدهد.

سرمربی پرسپولیس درباره کلین شیت های پیام نیازمند و تاثیر آن روی بردهای اخیر تیم گفت: پیام نیازمند یکی از بهترین گلرهاست. کار دفاعی مربوط به ۳ یا ۴ نفر نیست. از پیام خیلی راضی ام . او علاوه بر دروازه بانی خیلی خوب بازی‌سازی می کند.

اوسمار راجع به عملکرد یاسین سلمانی و احتمال خروجش از لیست پرسپولیس در نیم فصل گفت: اعتماد کردن مثل صندلی است که شما نشسته اید؛ اگر یک پایه نباشد شما می افتید. اعتماد دو طرفه است و هر روز باید اعتماد کرد. بازیکن باید بداند که مربی به او اعتماد دارد. فعلا برای نیم فصل هیچ برنامه ای نداریم و بازیکنی برای فروش نداریم و دو جای خالی داریم که برای جذب از آن استفاده کنیم.