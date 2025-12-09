کرمانشاهی: پنالتی برای پرسپولیس گرفته نشد

به گزارش خبرنگار مهر، رضا کرمانشاهی در پایان دیدار تیم‌های فوتبال پرسپولیس و پیکان اظهار داشت: امروز یک پیروزی ارزشمند به دست آوردیم و امیدوارم این نتایج تداوم داشته باشد. واقعاً جای هواداران‌مان خالی بود تا در کنار تیم باشند و این برد را با هم جشن بگیریم.

وی با اشاره به حواشی داوری افزود: بازیکنان ما در زمین احساس کردند که در برخی صحنه‌ها نسبت به داوری جای اعتراض وجود دارد. به همین دلیل بین دو نیمه با بازیکنان صحبت کردم و از آنها خواستم تمرکز خود را حفظ کنند و اعتراضی به عملکرد داوری نداشته باشند و فقط روی کار فنی‌شان تمرکز کنند.

معاون اجرایی باشگاه پرسپولیس ادامه داد: خودم شخصاً صحنه‌ها را بررسی کردم و حتی با کارشناسان داوری تماس گرفتم. آنها نیز اعتقاد داشتند که صحنه مورد بحث، پنالتی بوده و به نظر من پنالتی پرسپولیس به اشتباه اعلام نشد.

معاون اجرایی پرسپولیس درباره اخطار بازیکنان این تیم تصریح کرد: بین دو نیمه حتی به کادرفنی و بازیکنان تذکر دادم که مراقب باشند اخطار دوم نگیرند. به اعتقاد من، اخطار بیفوما یک اخطار فنی نبود؛ چراکه پیش از آن دو خطا روی این بازیکن رخ داده بود که گرفته نشد و همین موضوع باعث عصبانیت او شد. از نظر فنی اگر بخواهیم تحلیل کنیم، وقتی خطاها اعلام نمی‌شود، بازیکن عصبی می‌شود و همین عصبانیت به اخطار منجر خواهد شد.

کرمانشاهی در پایان گفت: مشابه همین اتفاق را در بازی‌های قبل هم دیده‌ایم؛ قصد دخالت در داوری را نداشتم و صرفاً تحلیل فنی ارائه دادم. با کارشناسان هم صحبت کردم و از نظر آنها مطلع شدم.