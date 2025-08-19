سازمان لیگ پاسخ باشگاه پرسپولیس را داد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت سازمان لیگ، فرشید طاهری در خصوص اظهارات رضا کرمانشاهی از مسئولان باشگاه پرسپولیس بعد از مسابقه هفته نخست لیگ برتر مقابل فجر شهید سپاسی گفت: من نمیدانم مسئولیت دقیق او در پرسپولیس چیست و اگر مسئولیتی در باشگاه دارد چرا حتی یک بار هم به سازمان لیگ و یا واحد نقل و انتقالات جهت رفع مشکل باشگاه مراجعه نکرده است. در ضمن دستورالعمل سقف بودجه برای سومین فصل پیاپی است که در لیگ برتر اجرایی میشود. آقای کرمانشاهی ظاهراً با وجود داشتن مسئولیت در باشگاه اطلاعی از این قانون ندارد و در کمال تعجب اظهار میکند سقف بودجه را اخیراً اعلام کردهاند.
وی افزود: واحد نقل و انتقالات سازمان لیگ طبق مقررات و دستورالعملی که برای همه باشگاهها ارسال شده امور نقل و انتقالات باشگاهی را انجام میدهد و همه باشگاهها در اجرای قانون برابر هستند. جای تأسف دارد که مسئولی از باشگاه اطلاعی از مقررات و آئین نامههای نقل و انتقالاتی و مسابقات ندارد.
مدیر نقل و انتقالات سازمان لیگ تصریح کرد: طبق مستندات موجود کلیه باشگاهها بر اساس روال قانون و مقررات نقل و انتقالات امور خود را انجام دادهاند. باشگاه پرسپولیس هم مانند سایر باشگاهها امور خود را انجام داده و رضا درویش مدیرعامل باشگاه، محمد انصاری و محمد امام وردی از مسئولان باشگاه تا آخرین فرصت نقل و انتقالات پیگیر امور مربوطه پرسپولیس شده و حتی یک مورد نبوده که مدارک آن جهت ثبت تحویل نقل و انتقالات ارائه شده شده باشد و از سوی سازمان لیگ انجام نشود اگر بازیکنی مشکل در امضای قرارداد یا تعدیل آن و هرگونه موضوع دیگری در جهت انعقاد قرارداد با هر باشگاهی دارد این موضوع داخلی و مربوط به باشگاه است و سازمان لیگ دخالتی نمیتواند در امور داخلی باشگاه داشته باشد.
به گزارش خبرنگار مهر، رضا کرمانشاهی معاون اجرایی باشگاه پرسپولیس پس از دیدار با فجر سپاسی و با گلایه به عدم صدور کارت بازی برای برخی از بازیکنان این تیم گفت: از عوامل فدراسیون و سازمان لیگ گله دارم. بقیه تیمها سقف قرارداد را رعایت کردند؟ یک شب قبل از بازی به ما اعلام کردند و همین باعث شد مهمترین بازیکنانمان در اختیار تیم نباشند. دقیقه آخر همه زیر حرف خود زدند، مدیریت پرسپولیس چه تدبیری باید میکرد؟ وقتی حرف میزنیم باید به صد جا جواب پس بدهیم. دقیقه ۹۰ مانع ثبت قراردادها شدند و کار ما را خراب کردند. نمیدانم تیمهای دیگر چطور ثبت قرارداد میکنند که ما نمیتوانیم.
