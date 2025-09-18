تائید محکومیت مدیر اجرایی پرسپولیس در کمیته استیناف

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، آرای صادره جدید کمیته استیناف به شرح زیر است:

*در خصوص درخواست اعاده دادرسی باشگاه فوتبال پدیده غرب کرمانشاه نسبت به دادنامه کمیته استیناف که مبین صدور حکم بر تائید دادنامه کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال بدین توضیح که اعاده خواه به موجب لایحه جدیدی به تاریخ ۰۴/‏۰۶/‏۱۴۰۴‬ با ضمیمه نمودن تصویر نامه‌ای منتسب به معاونت وظیفه استان کرمانشاه عنوان داشته بازیکن مورد نظر بنام آقای محمدرضا دولتخواه دارای معافیت تحصیلی بوده است با بررسی محتویات پرونده ملاحظه می‌گردد به موجب نامه صادره از معاونت وظیفه عمومی استان آذربایجان شرقی مشارالیه دارای مجوز بوده و دادنامه‌های یاد شده نیز با توجه به این نامه صادر شده است مضافاً اینکه در نامه منتسب به معاونت وظیفه عمومی استان کرمانشاه قید شده نامبرده یک سال مهلت دارد تا خود را به حوزه نظام وظیفه عمومی معرفی نماید بناء علیهذا با توجه به مراتب یاد شده نظر به اینکه اعاده دادرسی مطروحه با هیچکدام از جهات اعلامی مطابقت ندارد لذا مستنداً به مواد ۱۰۸و۱۰۹ مقررات انضباطی فدراسیون فوتبال قرار رد درخواست متقاضی صادر و اعلام می‌گردد رأی صادره قطعی است.

*در خصوص استیناف باشگاه فرهنگی ورزشی مس سونگون ورزقان نسبت به رأی کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال که به موجب آن حکم بر محکومیت تیم فوتسال تجدیدنظرخواه به پرداخت دو میلیارد ریال به لحاظ تخلفات تماشاگران در فحاشی به داور مسابقه مقابل تیم سن ایچ ساوه و نیز پرتاب بطری آب به زمین مسابقه صادر شده است اولاً حسب دادنامه معترض عنه، تیم فوتسال تجدیدنظرخواه صرفاً به پرداخت جریمه نقدی محکوم شده است و بخش اجرایی شدن یک جلسه محرومیت تعلیقی حضور تماشاگران مربوط به دادنامه سابق الصدور می‌باشد که از باب تاکید به آن اشاره شده است ثانیاً در خصوص بخش محکومیت جریمه نقدی با عنایت به مجموع محتویات پرونده و استدلالات مندرج در رأی صادره، ایراد و اعتراض مؤثری که خدشه بر دادنامه معترض عنه وارد نماید بعمل نیامده، مستنداً به ماده ۱۰۶ مقررات انضباطی فدراسیون فوتبال ضمن رد اعتراض دادنامه صادره، عیناً تائید و اعلام می‌گردد.رای صادره قطعی است.

*در خصوص استیناف آقای رضا کرمانشاهی مدیر اجرایی باشگاه پرسپولیس تهران نسبت به رأی کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال که به موجب آن حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواه به دو جلسه محرومیت از حضور در کلیه ورزشگاه‌های فوتبال، فوتسال و فوتبال ساحلی که یک جلسه آن تا انتهای فصل تعلیق گردیده و پرداخت مبلغ ۵۱۰ میلیون ریال جریمه نقدی بدلیل نشر اکاذیب از طریق مصاحبه با خبرگزاری‌ها بعد از مسابقه دو تیم پرسپولیس و فجر سپاسی صادر شده است با عنایت به مجموع محتویات پرونده و استدلالات مندرج در رأی صادره، ایراد و اعتراض مؤثری که خدشه بر دادنامه معترض عنه وارد نماید بعمل نیامده، مستنداً به ماده ۱۰۶ مقررات انضباطی فدراسیون فوتبال ضمن رد اعتراض دادنامه صادره، عیناً تائید و اعلام می‌گردد.رای صادره قطعی است.