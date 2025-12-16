به گزارش خبرنگار مهر، ضیاالدین نعمانی عصر سه شنبه در جریان بازدید از واحدهای معدنی شهرستان سقز، معادن را یکی از ظرفیت‌های مهم اقتصادی منطقه دانست و اظهار کرد: حمایت از فعالیت‌های معدنی، احیای واحدهای راکد به‌ویژه کارخانه‌های دانه‌بندی شن و ماسه کوهی و حرکت به سمت استفاده از مصالح کوهی به منظور حفظ منابع رودخانه‌ای، باید با جدیت دنبال شود.

وی با اشاره به مشکلات زیرساختی برخی معادن، خواستار رفع مشکل تأمین برق معدن آهن اسکارن صاحب شد و افزود: نقش معادن در اشتغال‌زایی بسیار ارزشمند است و لازم است استفاده از نیروهای بومی، صیانت از محیط‌زیست و حفاظت از منابع آب، خاک و هوا همواره در اولویت فعالان این بخش قرار گیرد.

فرماندار سقز با تأکید بر لزوم جلوگیری از خام‌فروشی، تصریح کرد: فراهم‌سازی بسترهای لازم برای فرآوری مواد معدنی و ایجاد صنایع پایین‌دستی، از مطالبات جدی مدیریت شهرستان از مجموعه معادن است.

سقز دارای ۷۵ پروانه بهره برداری معدن است

سرپرست اداره صنعت، معدن و تجارت سقز با ارائه گزارشی از وضعیت معادن شهرستان گفت: سقز دارای ۷۵ پروانه بهره‌برداری معدن است که از این تعداد، ۳۵ معدن فعال، ۳۲ معدن غیرفعال و هشت معدن در حال تجهیز و راه‌اندازی هستند.

علی شفیعی افزود: ۱۴ پروانه بهره‌برداری مربوط به معادن سنگ آهن با ظرفیت قطعی ۹ میلیون تن و استخراج اسمی سالانه ۷۷۲ هزار تن است که در حال حاضر هفت معدن از این تعداد فعال است.

شفیعی با اشاره به پروژه‌های در دست اجرا در حوزه فرآوری مواد معدنی بیان کرد: پروژه ذوب‌آهن سقز با پیشرفت فیزیکی ۴۵ درصد و ظرفیت تولید یک میلیون و ۴۵۰ هزار تن آهن اسفنجی خام، دو میلیون تن گندله و دو میلیون تن کنسانتره آهن در حال اجرا است.

وی ادامه داد: همچنین پروژه احداث ذوب‌آهن آدینان با سرمایه‌گذاری شرکت مهندسین بهروش و ظرفیت تولید ۲۰۰ هزار تن کنسانتره آهن، با پیشرفت فیزیکی ۴۲ درصد در دست اجرا قرار دارد که بهره‌برداری از این طرح‌ها نقش مؤثری در کاهش خام‌فروشی، حفظ سرمایه‌گذاران، تکمیل زنجیره تولید فولاد، ایجاد اشتغال و توسعه بخش معدن شهرستان خواهد داشت.

گفتنی است؛ در این بازدید، سرپرست معاونت برنامه‌ریزی و توسعه فرمانداری، بخشدار زیویه، سرپرست شرکت توزیع برق و کارشناس منابع طبیعی نیز حضور داشتند.