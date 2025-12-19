به گزارش خبرگزاری مهر، فیروز خدایی روز جمعه گفت: در روزهای گذشته مصرف گاز در استان آذربایجان‌شرقی از ۳۸ میلیون ۵۰۰ هزار مترمکعب در روزهای گذشته به ۴۱ میلیون مترمکعب افزایش‌یافته است.

وی افزود: با اشاره ادامه کاهش دمای هوا در روزهای آینده از شهروندان خواست در مصرف گاز صرفه‌جویی کنند.

خدایی اضافه کرد: بیشترین مصرف گاز در بخش خانگی است و در روزهای سرد مدیریت مصرف در بخش خانگی ضرورت دارد.

به گفته مدیرعامل شرکت گاز استان، شهروندان با تنظیم دمای محیط بین ۱۸ تا ۲۱ درجه، پوشش مناسب و استفاده صحیح از وسایل گرمایشی فشار بر شبکه گازرسانی کاهش خواهد یافت.

وی در ادامه گفت: در راستای کاهش مصرف و صرفه‌جویی ۱۰ هزار و ۵۰۰ موتورخانه بهینه‌سازی شده است.

خدایی همچنین از ممنوعیت استفاده از بخاری‌های گرما تابشی در واحدهای صنفی خبر داد و افزود: گاز واحدهای صنفی در صورت استفاده از بخاری‌های گرما تابشی در معابر قطع خواهد شد.

مدیرعامل شرکت گاز آذربایجان شرقی گفت: در آذربایجان شرقی ۱۰۰ درصد خانوار شهری و ۹۹ و نیم درصد جمعیت روستایی از نعمت گاز بهره‌مند هستند.