به گزارش خبرگزاری مهر، فیروز خدایی روز جمعه گفت: در روزهای گذشته مصرف گاز در استان آذربایجانشرقی از ۳۸ میلیون ۵۰۰ هزار مترمکعب در روزهای گذشته به ۴۱ میلیون مترمکعب افزایشیافته است.
وی افزود: با اشاره ادامه کاهش دمای هوا در روزهای آینده از شهروندان خواست در مصرف گاز صرفهجویی کنند.
خدایی اضافه کرد: بیشترین مصرف گاز در بخش خانگی است و در روزهای سرد مدیریت مصرف در بخش خانگی ضرورت دارد.
به گفته مدیرعامل شرکت گاز استان، شهروندان با تنظیم دمای محیط بین ۱۸ تا ۲۱ درجه، پوشش مناسب و استفاده صحیح از وسایل گرمایشی فشار بر شبکه گازرسانی کاهش خواهد یافت.
وی در ادامه گفت: در راستای کاهش مصرف و صرفهجویی ۱۰ هزار و ۵۰۰ موتورخانه بهینهسازی شده است.
خدایی همچنین از ممنوعیت استفاده از بخاریهای گرما تابشی در واحدهای صنفی خبر داد و افزود: گاز واحدهای صنفی در صورت استفاده از بخاریهای گرما تابشی در معابر قطع خواهد شد.
مدیرعامل شرکت گاز آذربایجان شرقی گفت: در آذربایجان شرقی ۱۰۰ درصد خانوار شهری و ۹۹ و نیم درصد جمعیت روستایی از نعمت گاز بهرهمند هستند.
