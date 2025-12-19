  1. استانها
افزایش مصرف گاز در آذربایجان شرقی؛ ضرورت صرفه‌جویی در روزهای سرد

تبریز- مدیرعامل شرکت گاز آذربایجان شرقی با اشاره به افزایش مصرف گاز به ۴۱ میلیون مترمکعب، از شهروندان خواست با تداوم سرمای هوا در مصرف گاز صرفه‌جویی کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، فیروز خدایی روز جمعه گفت: در روزهای گذشته مصرف گاز در استان آذربایجان‌شرقی از ۳۸ میلیون ۵۰۰ هزار مترمکعب در روزهای گذشته به ۴۱ میلیون مترمکعب افزایش‌یافته است.

وی افزود: با اشاره ادامه کاهش دمای هوا در روزهای آینده از شهروندان خواست در مصرف گاز صرفه‌جویی کنند.

خدایی اضافه کرد: بیشترین مصرف گاز در بخش خانگی است و در روزهای سرد مدیریت مصرف در بخش خانگی ضرورت دارد.

به گفته مدیرعامل شرکت گاز استان، شهروندان با تنظیم دمای محیط بین ۱۸ تا ۲۱ درجه، پوشش مناسب و استفاده صحیح از وسایل گرمایشی فشار بر شبکه گازرسانی کاهش خواهد یافت.

وی در ادامه گفت: در راستای کاهش مصرف و صرفه‌جویی ۱۰ هزار و ۵۰۰ موتورخانه بهینه‌سازی شده است.

خدایی همچنین از ممنوعیت استفاده از بخاری‌های گرما تابشی در واحدهای صنفی خبر داد و افزود: گاز واحدهای صنفی در صورت استفاده از بخاری‌های گرما تابشی در معابر قطع خواهد شد.

مدیرعامل شرکت گاز آذربایجان شرقی گفت: در آذربایجان شرقی ۱۰۰ درصد خانوار شهری و ۹۹ و نیم درصد جمعیت روستایی از نعمت گاز بهره‌مند هستند.

