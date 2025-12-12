به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام سرمست روز جمعه در تماسی با آقای «بهنام شیرینی» معلم توانمند و متبحر تبریزی، از ایشان بهخاطر نجات دانشآموز مدرسه صادقیه تبریز تقدیر کرد.
در این تماس، استاندار با قدردانی از واکنش سریع آقای شیرینی، به آیه ۳۲ سوره مائده اشاره کرد و گفت: نجات یک نفر، نجات بشریت است. شما با نجات این دانشآموز در حقیقت یک جامعه را نجات دادید.
گفتنی است در هفته جاری، دانشآموز مدرسه صادقیه منطقه پنج تبریز، سراسیمه به سمت معلم دوید و معلم محترم با تبحر و آرامش کامل، با به کارگیری شیوههای حرفهای امداد و نجات، جسم خارجی را از گلوی دانشآموز خارج کرد و باعث نجات او شد.
نظر شما