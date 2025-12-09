توقیف پراید در گرمسار؛ محموله مواد مخدر کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ داوود آقا زاده شامگاه سه شنبه در بازدید محورهای مواصلاتی گرمسار از اقدامات پیشگیرانه حوزه مواد مخدر خبر داد و بیان کرد: بر همین اساس محورهای مواصلاتی شهرستان تحت نظر قرار دارد.

وی اضافه کرد: در پی اشراف اطلاعاتی پلیس مبارزه با مواد مخدر مبنی بر انتقال مواد مخدر توسط سواری پراید موضوع توسط مأموران کلانتری ۱۱ مصطفی خمینی در دستور رسیدگی قرار گرفت.

فرمانده انتظامی گرمسار از به کارگیری اقدامات اطلاعاتی و تخصصی در این پرونده خبر داد و اظهار داشت: سرانجام مأموران موفق به شناسایی و متوقف کردن خودرو مذکور شدند.

آقازاده از کشف ۶۵۰ گرم شیشه و هروئین در بازرسی خودرو خبر داد و تصریح کرد: این محموله به طرز ماهرانه‌ای جاسازی شده بود.

وی به توقیف خودرو اشاره کرد و افزود: راننده به عنوان متهم اصلی پرونده دستگیر و به مراجع قضائی گرمسار معرفی شده است.