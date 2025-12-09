  1. استانها
۱۸ آذر ۱۴۰۴، ۲۱:۵۶

توقیف پراید در گرمسار؛ محموله مواد مخدر کشف شد

گرمسار- فرمانده انتظامی گرمسار از توقیف سواری پراید در محور شریف آباد- گرمسار خبر داد و گفت: از این خودرو ۶۵۰ گرم شیشه و هروئین کشف شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ داوود آقا زاده شامگاه سه شنبه در بازدید محورهای مواصلاتی گرمسار از اقدامات پیشگیرانه حوزه مواد مخدر خبر داد و بیان کرد: بر همین اساس محورهای مواصلاتی شهرستان تحت نظر قرار دارد.

وی اضافه کرد: در پی اشراف اطلاعاتی پلیس مبارزه با مواد مخدر مبنی بر انتقال مواد مخدر توسط سواری پراید موضوع توسط مأموران کلانتری ۱۱ مصطفی خمینی در دستور رسیدگی قرار گرفت.

فرمانده انتظامی گرمسار از به کارگیری اقدامات اطلاعاتی و تخصصی در این پرونده خبر داد و اظهار داشت: سرانجام مأموران موفق به شناسایی و متوقف کردن خودرو مذکور شدند.

آقازاده از کشف ۶۵۰ گرم شیشه و هروئین در بازرسی خودرو خبر داد و تصریح کرد: این محموله به طرز ماهرانه‌ای جاسازی شده بود.

وی به توقیف خودرو اشاره کرد و افزود: راننده به عنوان متهم اصلی پرونده دستگیر و به مراجع قضائی گرمسار معرفی شده است.

کد خبر 6683817

    • ناشناس IR ۱۹:۱۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
      5 0
      پاسخ
      اعدام قطعیه،گزارشات مردمی بوده
    • اسماعیل مسعودی IR ۱۹:۲۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
      6 0
      پاسخ
      عزیزان زحمتکش انتظامی قابل احترام هستند دست مریزاد حق شان است ..بیشتر تمرکز به مواد مخدر صنعتی ویا روان گردان کمر شکن درجامعه به خاطری توزیع ارزان جوانان ایران اسلامی نشانه گرفته اند نگرانی شدید خانواده هاست موفق باشید جا دارد عزیزان دولت.. هوای این خدمتگزاران را درحوزه مسکن داشته باشند

