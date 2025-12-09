حازم قاسم: ملت ما همچنان در معرض نسل کشی قرار دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، حازم قاسم، سخنگوی جنبش مقاومت اسلامی حماس، نسبت به پیامدهای موج جدید ناپایداری جوی که قرار است نوار غزه را تحت تاثیر قرار دهد هشدار داد و تأکید کرد چادرهای کنونی که برای اسکان آوارگان برپا شدهاند، مطلقاً توان تحمل باران و سرمای زمستان را ندارند؛ به ویژه در وضعیتی که اشغالگران با محدودکردن سوخت، امکان گرمسازی و مدیریت شرایط اضطراری را ناممکن کردهاند.
وی افزود: شرایط انسانیِ فاجعهبار در غزه مستلزم آغاز یک عملیات امدادرسانی فوری و ایجاد مراکز اسکان واقعی و استاندارد است؛ اقدامی که باید از سوی همه طرفهای مسئول دنبال شود.
او همچنین بر ضرورت واداشتن رژیم اشغالگر به اجرای پروتکلهای امدادرسانی انساندوستانه تأکید کرد، پروتکلهایی که در توافق ژانویه درج شده و در توافق اکتبر نیز بار دیگر مورد تأکید قرار گرفته است.
سخنگوی حماس افزود: مردم غزه همچنان با اشکال مختلف نسلکشی تدریجی از تداوم محاصره و جلوگیری از ورود وسایل اسکان مناسب گرفته تا محدودسازی کمکهای بشردوستانه و بسته نگه داشتن گذرگاهها، روبرو هستند. این وضعیت جامعه جهانی را در برابر مسئولیت اخلاقی و سیاسی فوری برای حمایت از غیرنظامیان غزه قرار میدهد.
