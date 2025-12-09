  1. استانها
  2. سیستان و بلوچستان
۱۸ آذر ۱۴۰۴، ۲۳:۴۲

برگزاری ویژه برنامه ولادت حضرت زهرا (س) در دانشگاه سیستان و بلوچستان

زاهدان - ویژه‌برنامه ولادت حضرت زهرا (س) و گرامیداشت روز مادر، با اجرای مجموعه‌ای از برنامه‌های فرهنگی و هنری در دانشگاه سیستان و بلوچستان برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، ویژه‌برنامه ولادت حضرت زهرا (س) و گرامیداشت روز مادر شامگاه سه شنبه با حضور اقشار مختلف مردم و دانشجویان به میزبانی یک موسسه مردم نهاد در دانشگاه سیستان و بلوچستان شهر زاهدان برگزار شد.

برگزاری ویژه برنامه ولادت حضرت زهرا (س) در زاهدان

این مراسم که با حضور گسترده عموم مردم همراه شد، شامل مجموعه‌ای از برنامه‌های فرهنگی و هنری نظیر اجرای گروه طنز و کمدی، اجرای زنده موسیقی و بخش نقاله‌خوانی بود که مورد استقبال شرکت‌کنندگان قرار گرفت.

این ویژه‌برنامه با هدف پاسداشت مقام زن و مادر و ترویج الگوهای اخلاقی و اجتماعی برگرفته از سیره حضرت زهرا (س) برگزار شد.

