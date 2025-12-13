  1. استانها
۲۲ آذر ۱۴۰۴، ۱۸:۱۰

خوابگاه دانشجویی دانشگاه مذاهب اسلامی واحد زاهدان به بهره‌برداری رسید

خوابگاه دانشجویی دانشگاه مذاهب اسلامی واحد زاهدان به بهره‌برداری رسید

زاهدان - خوابگاه دانشجویی جدید دانشگاه مذاهب اسلامی شعبه زاهدان با حضور مسئولان دانشگاه و جمعی از دانشجویان، به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، پس از سال‌ها انتظار، خوابگاه دانشجویی جدید دانشگاه مذاهب اسلامی شعبه زاهدان عصر شنبه با حضور مسئولان دانشگاه و دانشجویان، به بهره‌برداری رسید. این خوابگاه گامی مهم در راستای بهبود شرایط اقامتی دانشجویان و ارتقای کیفیت زندگی آنان محسوب می‌شود.

محمدهادی فلاح زاده رئیس دانشگاه مذاهب اسلامی در مراسم افتتاحیه، ضمن ابراز خرسندی از بهره‌برداری این پروژه، بر اهمیت توجه به رفاه و آسایش دانشجویان تاکید کرد و افزود: تلاش خواهیم کرد تا با تأمین امکانات و فضاهای مناسب، محیطی آرام و دلپذیر برای تحصیل و زندگی دانشجویان فراهم آوریم.

    • IR ۰۹:۲۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
      0 0
      پاسخ
      خوبه باز دانشجویان شهرستانی سردرگم نمیشن

