به گزارش خبرنگار مهر، پس از سال‌ها انتظار، خوابگاه دانشجویی جدید دانشگاه مذاهب اسلامی شعبه زاهدان عصر شنبه با حضور مسئولان دانشگاه و دانشجویان، به بهره‌برداری رسید. این خوابگاه گامی مهم در راستای بهبود شرایط اقامتی دانشجویان و ارتقای کیفیت زندگی آنان محسوب می‌شود.

محمدهادی فلاح زاده رئیس دانشگاه مذاهب اسلامی در مراسم افتتاحیه، ضمن ابراز خرسندی از بهره‌برداری این پروژه، بر اهمیت توجه به رفاه و آسایش دانشجویان تاکید کرد و افزود: تلاش خواهیم کرد تا با تأمین امکانات و فضاهای مناسب، محیطی آرام و دلپذیر برای تحصیل و زندگی دانشجویان فراهم آوریم.