نگاه تحولی اسلام به زن؛ میراثی که با ولادت حضرت زهرا (س) آغاز شد

خبرگزاری مهر - گروه استانها، فاطمه گلوی: میلاد حضرت زهرا (س) فرصتی دوباره برای بازخوانی جایگاه والا بانویی است که بهعنوان الگوی بیبدیل عفاف، حجاب و کرامت زن در تاریخ اسلام شناخته میشود.
ولادت این بانوی نمونه، نهتنها یادآور مقام معنوی و نقش سازنده ایشان در خانواده و جامعه است، بلکه نمادی از هویت زن مسلمان و پیوند میان ایمان، نجابت و مسئولیت اجتماعی به شمار میآید.
در این ایام، توجه به سیره حضرت زهرا (س) و تأکید بر ارزشهای اخلاقی و تربیتی ایشان، بار دیگر اهمیت ترویج فرهنگ عفاف و حجاب را در جامعه برجسته میکند.
حضرت زهرا (س) الگوی زن کامل مسلمان
مدیر حوزه علمیه حضرت فاطمه معصومه (س) در گفتوگو با خبرنگار مهر پس از تبریک ایام میلاد با سعادت حضرت زهرا (س) درباره جایگاه ایشان گفت: وقتی از میلاد حضرت زهرا (س) صحبت میکنیم، درواقع از الگوی کامل زن مسلمان صحبت میکنیم؛ الگویی که تنها محدود به یک دوره تاریخی نیست، بلکه در زندگی امروز ما نیز حضور دارد.
زهرا رحمانی ادامه داد: ایشان نماد عقلانیت، وقار، مهربانی و مسئولیتپذیری است؛ ویژگیهایی که هر نسل میتواند از آن بهره ببرد.
وی درباره تأثیر این مناسبت بر جامعه افزود: میلاد حضرت زهرا (س) فرصت دوبارهای است برای بازخوانی نقش زن در خانواده و اجتماع، حضرت زهرا (س) نشان داد که یک زن میتواند هم در خانواده ستون آرامش باشد و هم در مسائل اجتماعی نقشآفرینی کند.
مدیر حوزه علمیه حضرت فاطمه معصومه (س) در ادامه به بُعد اخلاقی زندگی حضرت زهرا (س) اشاره کرد و گفت: رفتار ایشان با اطرافیان، مخصوصاً نگاهشان به عدالت اجتماعی و کرامت انسان، شخصیت ایشان همیشه الهامبخش بوده. حتی در سادهترین رفتارها، مثل نحوه برخورد با نیازمندان، میتوان عمق انسانیت ایشان را دید.
وی درباره پیام این میلاد برای دختران جوان بیان کرد: دختران امروز نیاز دارند الگوهایی داشته باشند که هم معنویت را نشان دهد و هم قدرت انتخاب درست در زندگی را. حضرت زهرا (س) دقیقاً چنین الگویی است؛ زنی که در کنار ایمان، شجاعت در تصمیمگیری و توانِ ساختن یک زندگی سالم را به ما میآموزد.
اسلام نگاهی عمیق و تحولی به جایگاه زن دارد
مدیر امور بانوان اداره کل تبلیغات اسلامی سیستان و بلوچستان در گفت و گو با خبرنگار مهر، ضمن تبریک میلاد حضرت زهرا (س) و روز مادر گفت: مسئله عفاف و حجاب بهدلیل قرار گرفتن در هفته زن اهمیت ویژهای پیدا میکند.
فاطمه انصاریان ادامه داد: در واقع ما این هفته را در تقویم کشورمان به برکت تولد مبارک حضرت فاطمه زهرا (س) قرار دادیم و برای آن برنامهریزیهایی انجام میدهیم. همین مسئله نشان میدهد که اسلام و بهویژه انقلاب اسلامی نگاه تحولی، عمیق و ارزشگذارانهای نسبت به جایگاه زنان دارد.
وی بیان کرد: از همان ابتدای انقلاب، امام خمینی رحمهالله علیه بر اهمیت حضور زنان تأکید داشتند و این انقلاب را به حضور و نقشآفرینی بانوان منتسب کردند؛ حتی آوردن مردان به میدان مبارزه را نیز نتیجه تلاش و تأثیرگذاری زنان میدانستند. در ادامه نیز مقام معظم رهبری همین نگاه را تقویت کردند و پیوسته بر فعالیت اجتماعی، کنشگری و نقشآفرینی بانوان علاوه بر مسئولیتهای خانواده تأکید داشتهاند.
مدیر امور بانوان اداره کل تبلیغات اسلامی سیستان و بلوچستان افزود: در حوزه عفاف و حجاب نیز برخی رسانهها چنین القا میکنند که این مسئله مانع پیشرفت زنان است، در حالیکه واقعیت کاملاً برعکس است.
حجاب زمینه پیشرفت اجتماعی و علمی زنان را فراهم میسازد
وی گفت: حجاب و عفاف باعث میشود زنان در محیطهای اجتماعی و علمی در فضایی سالم و به دور از نگاه جنسیتی رشد کنند. این پوشش آنها را از قضاوتها و نگاههای ابزاری مصون میکند و زمینه پیشرفت علمی، فناوری و اقتصادیشان را بیشتر فراهم میسازد؛ رسانههای غربی این حقیقت را وارونه نشان میدهند و این موضوع نیازمند تبیین جدی توسط بانوان انقلابی است.
انصاریان ادامه داد: وقتی اینها کنار هم قرار میگیرند، نتیجه روشن میشود: اسلام حقیقتاً نگاهی ویژه و عزتبخش به زن داشته است. این نگاه با تولد حضرت زهرا (س) و رفتارهای پیامبر اکرم (ص) با دختر بزرگوارشان در جامعهای که دختران را زندهبهگور میکرد، معنا پیدا میکند.
وی تصریح کرد: پیامبر با تکریم و احترام فوقالعادهای که نسبت به دخترشان نشان دادند، جایگاه واقعی زن را تثبیت کردند و این پایه ارزشمند ۱۴۰۰ سال پیش در فرهنگ اسلامی شکل گرفت.
مقصود از عفاف و حجاب تنها ظاهر نیست
مسئول واحد خواهران نهاد رهبری در دانشگاه سیستان و بلوچستان در گفت و گو با خبرنگار مهر ضمن تبریک میلاد حضرت زهرا (س) گفت: میلاد حضرت زهرا (س) بهترین فرصت است تا دوباره به معنای حقیقی عفاف و حجاب برگردیم؛ مفهومی که در سالهای اخیر بهتدریج در جامعه کمرنگ شده و گاهی عمداً یا سهواً مورد غفلت قرار گرفته است.
اسماً سارانی افزود: وقتی عفاف و حجاب صحبت میکنیم، منظورم فقط ظاهر نیست؛ بلکه مجموعهای از رفتارها، گفتارها و نگرشهایی است که آرامآرام بنیان اخلاق عمومی را فرسوده میکند.
وی ادامه داد: متأسفانه فضای مجازی، برخی الگوهای غلط رسانهای و جریانهایی که آگاهانه به دنبال تغییر ذائقه فرهنگی جامعه هستند، نقش مهمی در این روند داشتهاند. در چنین شرایطی، بازگشت به سیره حضرت زهرا (س) نه یک توصیه شعاری، بلکه یک ضرورت تربیتی و اجتماعی است.
مسئول واحد خواهران نهاد رهبری دانشگاه سیستان و بلوچستان بیان کرد: حضرت زهرا (س) حجاب را فقط یک پوشش نمیدانست، بلکه آن را سپری برای کرامت، استقلال شخصیت و حفظ آرامش میدید؛ امروز اگر جوان ما احساس هویت داشته باشد، اگر بداند حجاب انتخاب ارزشمند اوست و نه یک اجبار یا فشار بیرونی، آن زمان بسیاری از سوءتفاهمها پایان مییابد.
زن محور خانواده است
سحر کیخایی جوان، نقاله خوان زاهدانی در گفت و گو با خبرنگار مهر، با اشاره به نقش تاریخی زنان اظهار داشت: اگر نگاهی به تاریخ از صدر اسلام تا امروز داشته باشیم، میبینیم که زن همواره محور بوده است.
وی گفت: بسیاری از تحولات فرهنگی و اجتماعی و حتی رخدادهای مهم در کشورها با محوریت زنان شکل گرفته و این موضوع نشان میدهد چرا امروز رسانههای غربی تمرکز ویژهای بر ارائه الگوهای جدید زندگی برای زنان، بهویژه در جهان اسلام و مخصوصاً ایران دارند.
کیخایی جوان افزود: این تلاشها خود بیانگر این واقعیت است که زن، محور خانواده، محله، شهر و حتی یک کشور است و هر تغییری از جایگاه او آغاز میشود.
حجاب یک نماد هویتی است
محمد امین راشکی فعال فرهنگی شهر زاهدان در گفت و گو با خبرنگار مهر، ضمن تبریک میلاد حضرت زهرا (س) و روز مادر بیان کرد: وقتی درباره زیر سوال بردن حجاب سخن میگوئیم، فقط از یک پوشش ظاهری صحبت نمیکنیم. حجاب در کشور ما یک نماد هویتی است؛ نمادی که ریشه در باورهای دینی و فرهنگی مردم دارد. رسانههای غربی دقیقاً همین نقطه را هدف گرفتهاند. آنها تلاش میکنند علاوه بر تضعیف این نماد هویتی، نمادهای سیاسی و فرهنگی ایران را هم مورد هجمه قرار دهند.
وی ادامه داد: حجاب با اسلام عجین شده و ما الگوی خود را در پوشش حضرت زهرا (س) میبینیم. از همین رو، وقتی هویت دینی مورد حمله قرار میگیرد، درواقع به مؤلفههای اصلی فرهنگ و سیاست کشور نیز ضربه وارد میشود.
وی در پایان تاکید کرد: نام و ساختار جمهوری اسلامی ایران با اسلام گره خورده و طبیعی است که این نمادها هدف عملیات رسانهای قرار بگیرند.
میلاد حضرت زهرا (س) تنها یک مناسبت مذهبی نیست، بلکه فرصتی برای بازخوانی هویت زن مسلمان و بررسی نقش اساسی او در تحولات اجتماعی است.
هجمههای رسانهای علیه حجاب، ریشه در تلاش برای تضعیف بنیانهای فرهنگی و دینی کشور دارد؛ بازگشت به سیره حضرت زهرا (س) و تقویت باورهای اخلاقی و تربیتی، میتواند جامعه را در برابر این جریانها مصون سازد و مسیر رشد زنان را در فضایی سالم و عزتمندانه هموار کند.
