به گزارش خبرنگار مهر، علی لطفی صبح چهارشنبه در دیدار با اعضای هیأت نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستاهای این شهرستان اظهار کرد: هدف از این نشست هماهنگی و بررسی آخرین آمادگی‌ها برای برگزاری انتخاباتی سالم، قانونمند و شفاف است.

وی بر ضرورت هم‌افزایی و همکاری کامل میان دستگاه‌های اجرایی و نظارتی تاکید کرد و افزود: در این راستا همگان باید مسئولیت اجتماعی خود را بیش از پیش مهم دانسته و نقش خود را برای برگزاری یک انتخابات سالم ایفا کنند.

فرماندار پارس آباد با اشاره به برگزاری الکترونیک انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در یازدهم اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۵، گفت: تمامی ظرفیت‌ها و امکانات برای اجرای مطلوب، شفاف و ایمن این فرآیند مهم مردمی به کار گرفته خواهند شد تا انتخابات سالم و بی طرفانه برگزار شود.

لطفی با اشاره به اهمیت اعتماد عمومی در فرآیند انتخابات، بیان کرد: حفظ سلامت انتخابات و رعایت دقیق قانون، از اولویت‌های اصلی ماست و همه دستگاه‌ها باید با هماهنگی کامل، زمینه مشارکت حداکثری و برگزاری انتخابات شفاف را فراهم کنند.

در ادامه این جلسه، اعضای هیأت نظارت این شهرستان نیز نقطه نظرات و پیشنهادات خود را در خصوص چگونگی نظارت بر روند انتخابات و ارتقای کیفیت آن بیان کردند.