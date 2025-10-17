به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم امامی ظهر جمعه در سفر یک‌روزه خود به شهرستان مشگین‌شهر و در نشست مشترک با فرماندار، معاونان، بخشداران و اعضای ستاد انتخاباتی رئیس‌جمهور اظهار کرد: مشارکت مردم در تصمیم‌سازی‌ها در حوزه‌های مختلف مدیریتی، موجب افزایش کارآمدی نظام اداری و نهادینه شدن حکمرانی مطلوب در سطوح محلی می‌شود.

وی با اشاره به برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته در سطح استان افزود: نهادینه‌سازی مدیریت محله‌محور در شهرستان‌ها، بخش‌ها و روستاها در دستور کار قرار دارد و تلاش می‌شود با استفاده از ظرفیت شوراها و تشکل‌های محلی، ارتباط مردم و مدیران بیش از پیش تقویت شود.

سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری اردبیل با اشاره به برگزاری انتخابات پیش‌روی شوراهای اسلامی شهر و روستا گفت: این دوره از انتخابات به‌صورت الکترونیکی برگزار خواهد شد و ثبت‌نام داوطلبان نیز از طریق سامانه اینترنتی انجام می‌شود.

امامی همچنین با تأکید بر ظرفیت بالای روستاها و بخش‌های مختلف استان خاطرنشان کرد: بخشداران باید با نظارت فرمانداران و همراهی دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی، فرصت‌های سرمایه‌گذاری در حوزه‌های کشاورزی، گردشگری و طبیعت‌گردی را با رعایت الزامات زیست‌محیطی شناسایی و فعال کنند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به سفر اخیر رئیس‌جمهور به اردبیل و اختصاص اعتبارات قابل توجه برای پیشبرد پروژه‌های عمرانی، این اعتبارات را مطلوب و اثرگذار دانست و از مدیران شهرستان‌ها خواست تا در راستای تبیین دستاوردهای دولت و تشریح عملکردها اقدام مؤثر انجام دهند.

امامی همچنین با قدردانی از مردم، احزاب و تشکل‌های سیاسی در خلق حماسه انتخابات ریاست‌جمهوری افزود: نهادینه کردن گفتمان توسعه دولت، نیازمند همراهی و هم‌افزایی احزاب و جریان‌های سیاسی است و تشکیل مجامع مشورتی از اعضای ستادها و احزاب فعال، در دستور کار فرمانداران و بخشداران قرار دارد.

وی در پایان با اشاره به تعامل سازنده مجمع نمایندگان استان با استاندار اردبیل و بخش‌های ستادی دولت محلی تأکید کرد: با نگاه عدالت‌محور، همه شهرستان‌ها و بخش‌های تابعه استان در سپهر خدمت‌رسانی و توزیع اعتبارات ملی و استانی قرار گرفته‌اند.