حبیبی: انحلال شورای شهر کرمانشاه نتیجه ضعف نظارت انتخاباتی بود

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی صبح پنجشنبه در همایش آموزش هیئت نظارت بر هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا با تبریک حلول ماه رجب المرجب، این ماه را فرصتی معنوی برای بهره‌مندی حداکثری جامعه اسلامی دانست و بر ضرورت برگزاری انتخاباتی سالم، دقیق و اعتمادآفرین در استان کرمانشاه تأکید کرد.

وی با قدردانی از رئیس هیئت نظارت، رئیس کل دادگستری استان و دیگر دست‌اندرکاران این همایش، گفت: این نشست‌ها فرصتی برای همفکری و هماهنگی در راستای هرچه بهتر برگزار کردن انتخابات است و باید تلاش کنیم انتخاباتی بدون نقص و مایه سربلندی برای استان و کشور رقم بخورد.

اعتماد عمومی، زیربنای مشارکت بالا

استاندار کرمانشاه با بیان اینکه مشارکت بالا حاصل اعتماد عمومی است، افزود: اعتماد نیز تنها در سایه نظارت دقیق و اجرای منصفانه شکل می‌گیرد. هرگاه مردم احساس کنند فرآیند نظارت و اجرا عادلانه و شفاف است، با اطمینان خاطر پای صندوق‌های رأی حاضر خواهند شد.

حبیبی تصریح کرد: انتخابات صرفاً یک فرآیند اداری نیست بلکه بستری برای شکل‌گیری سرمایه اجتماعی است و باید از این زاویه به آن نگاه کنیم. هرچه نظارت شفاف‌تر و مبتنی بر قانون باشد، سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی تقویت خواهد شد.

قانون انتخابات، فصل‌الخطاب نظارت و اجرا

وی با تأکید بر اینکه قانون انتخابات شوراها باید فصل‌الخطاب مشترک حوزه اجرا و نظارت باشد، گفت: هیچ چیزی بالاتر از قانون انتخابات نداریم و همه تصمیم‌ها باید منطبق بر نص صریح قانون باشد. قانون انتخابات شفاف، روشن و دارای روزشمار مشخص است و هیچ‌گونه تفسیر شخصی نباید جایگزین قانون شود.

استاندار کرمانشاه افزود: حقوق داوطلبان باید به‌طور کامل رعایت شود و هرگونه عدول از قانون و تفسیر سلیقه‌ای، سرمایه اجتماعی را هدف قرار می‌دهد و اعتماد مردم را کاهش می‌دهد.

نظارت حرفه‌ای و بی‌طرفی در عمل

حبیبی با بیان اینکه نظارت حرفه‌ای باید بی‌طرفی را از شعار به عمل تبدیل کند، اظهار کرد: بی‌طرفی یک ضرورت حقوقی و ملی است و باید در عمل اثبات شود. کیفیت نظارت و اجرا، مستقیماً کیفیت انتخابات شوراها و در نهایت کیفیت حکمرانی محلی را تعیین می‌کند.

وی خاطرنشان کرد: شوراهای اسلامی شهر و روستا نزدیک‌ترین نهاد به زندگی روزمره مردم هستند و تصمیمات آن‌ها تأثیر مستقیم بر معیشت و رفاه شهروندان دارد؛ بنابراین اگر نظارت و اجرا به‌درستی انجام شود، شوراهای کارآمد و پاسخگو شکل می‌گیرند.

تجربه تلخ انحلال شورای شهر کرمانشاه

استاندار کرمانشاه با اشاره به تجربه انحلال شورای شهر کرمانشاه گفت: این اتفاق تلخ نشان داد که اگر در حوزه نظارت و اجرا دقت لازم صورت نگیرد، می‌تواند آسیب جدی به سرمایه اجتماعی وارد کند. ما باید با دقت، حساسیت و انتخاب افراد صالح، مانع از تکرار چنین تجربیاتی شویم.

حبیبی با تأکید بر اهمیت استفاده از ظرفیت نخبگان، معتمدان محلی، اقوام، جوانان و بانوان افزود: این گروه‌ها فرصت مهمی برای نظارت اجتماعی و افزایش کمیت و کیفیت انتخابات هستند و باید بستر مشارکت فعال آنان در انتخابات فراهم شود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: هم کمیت و هم کیفیت انتخابات اهمیت دارد؛ انتخابات باید هم پرشور و با مشارکت بالا برگزار شود و هم در سلامت کامل. تحقق این هدف نیازمند هماهنگی مستمر هیئت‌های اجرایی و نظارت است تا انتخاباتی اعتمادآفرین و افتخارآمیز برای استان کرمانشاه رقم بخورد.