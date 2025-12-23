انتخاب هیئت اجرایی شوراهای شهرستان سرعین نهایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، عصر سه شنبه جلسه انتخاب اعضای هیئت اجرایی انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی شهرستان سرعین، به ریاست فرماندار و با حضور رئیس دادگستری، اعضای هیئت نظارت و جمعی از معتمدین دو شهر سرعین و ایردموسی برگزار شد.

در این نشست، فرآیند قانونی رأی‌گیری برای تعیین اعضای اصلی و علی‌البدل هیئت اجرایی صورت گرفت که در نتیجه آن، هشت نفر به عنوان اعضای اصلی و پنج نفر به عنوان اعضای علی‌البدل انتخاب شدند.

عبداله کیشی‌زاده، رضا آستانی، اکبر مینایی، داریوش سفیدی، المیرا فرخی، حاج بابا عبداللهی، احمد باقری، رضا جودی بعنوان اعضای اصلی هیئت اجرایی و سودا عبداله‌زاده، صابر حسینی، سهراب موسی‌زاده، لیلا عبداللهی، حسین قاسمی بعنوان اعضای علی البدل هیئت اجرایی انتخاب شدند.

این هیئت اجرایی پس از انتخاب، مسئولیت برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی در سطح شهرستان سرعین را بر عهده خواهد داشت.