کشف اموال مسروقه ۴۰ میلیاردی از سارقان در نمین

اردبیل- فرمانده انتظامی شهرستان نمین از دستگیری ۳ سارق سابقه دار سیم و کابل برق در عملیات ماموران پلیس آگاهی این شهرستان و کشف اموال مسروقه ۴۰ میلیارد ریالی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی رحمتی اظهار کرد: در پی وقوع چند فقره سرقت سیم و کابل برق در حوزه مرزبانی شهرستان نمین، بررسی موضوع با هدف کشف سرقت‌ها و دستگیری سارق یا سارقان در دستور کار پلیس قرار گرفت.

وی افزود: با انجام بررسی‌های تخصصی رد پای ۳ سارق سابقه دار در رابطه با سرقت‌های به وقوع پیوسته شناسایی که پس از هماهنگی قضائی، سارقان در عملیات پلیسی در روستای "قاضی کندی" توسط مأموران پلیس آگاهی دستگیر شدند.


فرمانده انتظامی شهرستان نمین با اشاره به اینکه ارزش اموال مسروقه کشف شده از سارقان ۴۰ میلیارد ریال برآورد شده است؛ گفت: سارقان در بازجویی‌های پلیس به ارتکاب ۳ فقره سرقت اعتراف و پس از تشکیل پرونده تحویل مرجع قضائی شدند.

