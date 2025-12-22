یوسفی فعال:سارقان منزل در اردبیل دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سعید یوسفی فعال صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در پی وقوع یک فقره سرقت از منزل در یکی از روستاهای شهرستان اردبیل، بررسی موضوع با هدف کشف سرقت و دستگیری سارق یا سارقان در دستور کار پلیس قرار گرفت.
وی افزود: مأموران کلانتری ۱۶ سبلان با انجام بررسیهای تخصصی، سارقان را که ۲ نفر بودند، شناسایی و پس از هماهنگی قضائی آنها را دستگیر کردند.
فرمانده انتظامی شهرستان اردبیل با اشاره به اعتراف سارقان به ارتکاب سرقت تصریح کرد: ارزش اموال مسروقه کشف شده از سارقان ۸ میلیارد ریال است.
