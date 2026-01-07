  1. استانها
۱۷ دی ۱۴۰۴، ۱۲:۰۶

سلیمانی: سارق سابقه‌دار اماکن عمومی در مشگین دستگیر شد

اردبیل-فرمانده انتظامی شهرستان مشگین شهر گفت: سارق سابقه دار اماکن عمومی هنگام سرقت در مشگین دستگیر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ نیکروز سلیمانی صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در پی وقوع چند فقره سرقت از اماکن عمومی در شهرستان مشگین شهر، بررسی موضوع با هدف کشف سرقت‌ها در دستور کار پلیس قرار گرفت.

وی افزود: با انجام بررسی‌های تخصصی و تحقیقات میدانی رد پای سارقی سابقه دار در رابطه با این سرقت‌ها شناسایی؛ که پس از هماهنگی قضائی سارق هنگام سرقت در عملیات پلیسی در خیابان ۴۵ متری توسط مأموران انتظامی بخش ارشق دستگیر و پس از تشکیل پرونده تحویل مرجع قضائی شد.

فرمانده انتظامی شهرستان مشگین شهر با اشاره به اعتراف سارق به ارتکاب ۲ فقره سرقت تصریح کرد: سارق پس از تشکیل پرونده تحویل مرجع قضائی شد.

