به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ فیروز محمودی در تشریح این خبر اظهار کرد: مأموران انتظامی با انجام چند عملیات هدفمند، توانستند ۴ سارق سابقه‌دار را که در سرقت خودرو، اماکن خصوصی و سرقت از داخل خودروها دست داشتند، شناسایی و دستگیر کنند.

وی افزود: در نخستین پرونده، پس از گزارش سرقت یک دستگاه پراید سفید در خیابان شهید مطهری، مأموران کلانتری ۱۱ معلم خودروی مسروقه را در پشت کارخانه پنبه شناسایی و دو سارق را هنگام استفاده از آن دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان ادامه داد: در پی وقوع چند فقره سرقت از داخل خودروها در محله آران ۲، مأموران پلیس آگاهی در تحقیقات میدانی، سارق سابقه‌داری را شناسایی و در محله مسکن مهر دستگیر کردند.

محمودی ادامه داد: ارزش اموال مسروقه در این پرونده حدود ۱۰۰ میلیون ریال برآورد شد و متهم به ارتکاب دو فقره سرقت اعتراف کرد.

سرهنگ محمودی همچنین به کشف چند فقره سرقت از اماکن خصوصی در خیابان سرو اشاره کرد و گفت: با بررسی‌های تخصصی، سارق سابقه‌داری شناسایی و مأموران کلانتری ۱۲ شهدا او را در عملیاتی در خیابان طالقانی دستگیر کردند.

وی تصریح کرد: متهم به دو فقره سرقت اعتراف و ارزش اموال مسروقه از وی حدود ۲۰۰ میلیون ریال اعلام شد. تمامی متهمان پس از تشکیل پرونده، به مراجع قضائی تحویل داده شدند.