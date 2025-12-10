مخالفت پرستاران با تصمیم شورای عالی بیمه

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی موسائی‌فرد افزود: فلسفه وجود پرستاران در نظام سلامت کمک به حفظ و ارتقای سلامت مردم بوده که یکی از ارکان اصلی جامعه است. بدون سلامت دیگر مسائل جامعه ناقص و معیوب است و به سرانجام نخواهد رسید.

وی گفت: لازم است دولت و وزارت بهداشت به‌عنوان تصمیم‌گیران و سیاست‌گذاران به‌گونه‌ای برخورد کنند که سلامت مردم به خطر نیفتد و تهدید نشود و ارائه دهندگان خدمات سلامت با انگیزه لازم بتوانند کار کنند.

موسائی‌فرد ادامه داد: امروز مسائل زیادی در حوزه پرستاری مطرح است و یکی از مسائل محل بحث اقدام شورای‌عالی بیمه و تصمیم‌گیری درباره موضوع تعرفه پرستاران بود. قرار بر این بود نماینده سازمان نظام پرستاری در شورای‌عالی بیمه حضور داشته باشد تا بتواند نظر تخصصی و فنی در موضوع تعرفه و ارزش نسبی خدمات پرستاران بدهد که به تصمیم صحیح و نزدیک به واقعیت منجر شود.

عضو شورای‌عالی سازمان نظام پرستاری گفت: رئیس‌جمهور هم با حضور نماینده سازمان نظام پرستاری موقع تصمیم‌گیری درباره مسائل مربوط به پرستاری در شورای‌عالی بیمه موافقت کرده بودند. هر چند به تازگی متوجه شدیم شورای‌عالی بیمه نشستی داشتند و بدون اینکه نماینده سازمان نظام پرستاری را دعوت کنند، تصمیم‌گیری کردند.

وی افزود: این رفتار چند معنی می‌دهد، یکی اینکه تصمیم‌گیرندگان توجه لازم را به سلامت مردم نمی‌کنند و این نقطه ضعف بزرگی برای تصمیم‌گیرندگان است. برای مراجع و کانون‌های تصمیم‌گیر زیبنده نیست که بدون حضور نماینده یک قشر درباره آنها تصمیم‌گیری کنند. در هیچ جای دنیا نمی‌بینیم که بدون مدافع یک قشر برای آنها تصمیم‌گیری شود.

موسائی‌فرد ادامه داد: موضوع دیگر این است که علاوه بر بی توجهی به سلامت مردم به یک سازمان صنفی هم در این موضوع بی احترامی شده است. سازمان نظام پرستاری منتخب پرستاران است و بی‌توجهی به سازمان صنفی پرستاران در شأن تصمیم‌گیرندگان این موضوع نیست و باید درباره آن تجدید نظر کنند.

عضو شورای‌عالی سازمان نظام پرستاری اضافه کرد: از طرف دیگر دستور بالاترین مقام اجرایی کشور نادیده گرفتند و هیچ توجیهی ندارد.

وی گفت: تصمیمی که گرفته شده در مجموع زیربنای اصولی ندارد و منطقی نیست. می‌خواهد این تصمیم صحیح باشد یا نه، هر چند به صحیح بودن این تصمیم هم معترض هستیم. از شورای‌عالی بیمه انتظار نمی‌رفت بدون حضور نماینده پرستاران برای آنها تصمیم‌گیری شود.

موسائی‌فرد افزود: درصد افزایش تعرفه‌های پرستاری که در این شورا مصوب شده، چندان منطقی نیست. نظر جامعه پرستاری و سازمان نظام پرستاری این بود که افزایش ۱۰۰ درصدی در تعرفه‌های پرستاری برای سال ۱۴۰۵ اتفاق بیافتد.

عضو شورای‌عالی سازمان نظام پرستاری ادامه داد: از طرفی افزایش ۵۶ درصدی که مصوب شده برای تعرفه و جز حرفه‌ای است که آن هم مشخص نیست چه میزان آن برای جز حرفه‌ای و چه مقدار آن برای تعرفه است و آن هم باید روشن می‌بود.

وی اضافه کرد: در مجموع اتفاق درستی نیفتاده است. حتی شنیده‌ها حاکی از آن است که این ۵۶ درصد هم از طرف مراجعی به زیر ۵۰ درصد تقلیل پیدا کرده است. اگر این اتفاق افتاده باشد با توجه به تورم افسار گسیخته‌ای که شاهد آن هستیم، تناسبی بین وضعیت موجود جامعه و افزایش‌هایی که برای تعرفه پرستاری مصوب شده نیست.

موسائی‌فرد گفت: نیاز است با دستور شورای‌عالی بیمه یا وزیر بهداشت یا شخص رئیس‌جمهور نشست این شورا مجدد با حضور نمایندگان سازمان نظام پرستاری برگزار شده و اصلاحات اساسی در این زمینه صورت بگیرد تا کمی از زحمات پرستاران در سطح کشور دیده شود، هرچند قدم کوچکی است.

عضو شورای‌عالی سازمان نظام پرستاری افزود: انتظار نمی‌رفت در این شرایط که جامعه پرستاری ملتهب است و شاهد اعتراضاتی هستیم این تصمیم به این صورت گرفته شود. مسئولان باید معقولانه تصمیم می‌گرفتند. تصمیم‌ها نباید به‌گونه‌ای باشد که منجر به اعتراضات و اعتصابات شود و بعد اقدامی انجام دهند.

وی ادامه داد: عقل حکم می‌کند که مدیر باید پیش‌بینی کند و پیش‌بینی باید بر اساس واقعیت باشد، اما تصمیمی که گرفته شده دور از واقعیت است. این تصمیم‌ها باعث می‌شود که اعتراض‌ها بیشتر شود. هر چند موافق اعتراض و اعتصاب نیستم، اما به‌عنوان کسی که بیش از ۲۰ سال سابقه دارد، یکی از الزامات مدیریت این است که قدرت پیش‌بینی داشته باشد.

موسائی‌فرد اضافه کرد: وضعیت امروز ما هم در نتیجه تصمیم‌گیری‌های نادرست ۱۰ سال گذشته است. اگر آن زمان با قدم‌های کوچک و متناسب با شرایط روز جلو می‌رفتند، امروز با نارضایتی‌های امروز جامعه پرستاری نبودیم.