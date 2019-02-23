جزییات طرح جدید زوج و فرد

به گزارش خبرگزاری مهر، تغییرات طرح ترافیک در دومین سال اجرا به تعیین تکلیف سهمیه آژانس ها و وانت بارها، امتیاز جدید به ساکنان محدوده، تغییر جزئی نرخ و بازگشت پنحشنبه ها به طرح محدود شده است. طرح زوج و فرد نیز پس از ۱۳ سال اجرا، از سال آینده به صورت شکلی و ساختاری تغییرات بنیادی خواهد داشت درحالی که محدوده آن تغییری نمی کند. کلیات طرح ترافیک در سال ۹۸ به نسبت سال ۹۷ تغییرات چندانی نخواهد داشت، تنها اصلاحات صورت گرفته به شرح زیر خواهد بود.

امتیاز جدید برای ساکنان محدوده طرح ترافیک

ساکنان محدوده طرح ترافیک با ثبت نام در سامانه «تهران من» علاوه بر یک خروج رایگان تا قبل از ساعت ۸:۳۰ و یک ورود رایگان پس از ساعت ۱۷ به محدوده، به ازای هر واحد مسکونی یک خودرو از تخفیف ۵۰ درصدی بهره مند خواهد شد.



نرخ طرح ترافیک ۹۸ برای آژانس ها و وانت بارها



آژانس ها و وانت بارها در سال ۹۸ از تخفیف ۵۰ درصدی در سقف سهمیه بهره مند می شوند و این تخفیف در مورد هرکدام با ارائه «سندسفر» و «باربرگ» تا ۷۰ درصد قابل افزایش خواهد بود.



نرخ های جدید طرح ترافیک



حداقل نرخ ورود به محدوده طرح ترافیک بر اساس مصوبه شورای شهر برای خودروهایی با معاینه فنی برتر و تردد در ساعات غیر پیک ترافیک در سال آینده ۱۴ هزار و ۴۹۰ تومان و حداکثر نرخ برای خودروهای بدون معاینه فنی برتر در ساعات پیک ۴۱هزار و ۴۰۰ تومان خواهد بود.



افزایش حداکثری نرخ طرح ترافیک ۱۵ درصد پیش بینی شده است که بر اساس اعلام تورم بانک مرکزی متغیر خواهد بود، براین اساس در صورتی که نرخ تورم پایین تر از ۱۵ درصد باشد افزایش حداقلی نرخ طرح به اندازه نرخ تورم اعلامی خواهد بود و اگر میزان آن از ۱۵ درصد بیشتر باشد همین ۱۵ درصد لحاظ می شود.



سهمیه های مربوط به جانبازان، خبرنگاران و سایر موارد بدون تغییر اعمال خواهد شد.



محدوده زوج یا فرد تاریخی و حلقه دوم متولد شد



از تیرماه سال ۹۸ محدوده زوج یا فرد با عنوان «محدوده کنترل آلودگی هوا» یا حلقه دوم همراه با تغییرات اساسی در ساختار اعمال می شود.



براساس این طرح، تمامی خودروها بدون توجه به پلاک خود می‌توانند در هر فصل ۲۰ روز رایگان در محدوده زوج یا فرد تردد داشته باشند. ثبت تردد بیش از ۲۰ روز مشمول پرداخت عوارض می شود و عملاً دیگر محدوده زوج یا فرد وجود نخواهد داشت.



تمام خودروها باید برای حضور در حلقه دوم ترافیکی در سامانه «تهران من» ثبت نام کنند در غیر این صورت مشمول تردد غیر مجاز و جریمه خواهند شد.



یک بار ثبت نام برای تمام خودروها کافی است تا سامانه، ترددهای هر پلاک را در محدوده شمارش کند و در صورت عدم ثبت پلاک خودرو در سامانه و حضور در محدوده، پلاک مورد نظر مشمول جریمه می شود.



خودروهای پلاک شهرستان نیز برای ورود به حلقه دوم ترافیک تهران با ثبت نام در سامانه «تهران من» می توانند در هر فصل ۱۵ روز به صورت رایگان در این محدوده تردد کنند.



امتیازات ساکنان محدوده حلقه دوم(زوج و فرد)



ساکنان این محدوده با ثبت نام در «تهران من» علاوه بر یک خروج رایگان تا قبل از ساعت ۸:۳۰ و یک ورود رایگان پس از ساعت ۱۷، از تخفیف ۵۰ درصدی برای ورود به این محدوده برخوردار خواهند بود.



افرادی که بتوانند با پرداخت عوارض و یا سهمیه خود در روزهای پنجشنبه وارد محدوده حلقه دوم شوند، می توانند پس از ساعت ۱۳، به صورت رایگان وارد محدوده طرح ترافیک نیز شوند.



امتیاز آژانس ها و وانت بارها در حلقه دوم



آژانس ها و وانت‌بارها بدون سقف سهمیه از ۵۰ درصد تخفیف برخوردارند و در صورت داشتن «سند سفر» و یا «باربرگ» این تخفیف به ۷۰ درصد می‌رسد.



نرخ ورود به محدوده حلقه دوم



حداقل نرخ ورود به حلقه دوم ترافیک در سال آینده ۷ هزار و ۲۴۵ تومان برای خودروهایی با معاینه فنی برتر و تردد در ساعات غیر پیک ترافیک و حداکثر ۲۰ هزار و ۷۰۰ در ساعات پیک و بدون معاینه فنی برتر خواهد بود.



شورای حمل و نقل ترافیک ۳ ماه فرجه برای اجرای طرح حلقه دوم در نظر گرفته است تا مردم به خوبی با آن آشنا شوند.