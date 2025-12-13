به گزارش خبرگزاری مهر، سعید ساکت با اشاره به گزارش‌های تحلیلی موجود در حوزه ایمنی ترافیک شهری اظهار کرد: بررسی داده‌های میدانی و گزارش‌های دریافتی نشان می‌دهد تخلفاتی همچون سرعت غیرمجاز، عبور از چراغ قرمز و بی‌توجهی به خط عابر پیاده به یکی از چالش‌های جدی ترافیکی شهر تبدیل شده و مدیریت این وضعیت مستلزم اعمال نظارت مؤثر و هماهنگی مستمر با پلیس راهور است.

وی با اشاره به مصوبات شورای اسلامی شهر اصفهان، تأکیدات شهردار و برنامه‌های تدوین‌شده در معاونت حمل‌ونقل و ترافیک و مرکز کنترل ترافیک افزود: رویکرد مدیریت شهری در این دوره، حرکت هدفمند به‌سوی ارتقای زیرساخت‌های نظارتی و هوشمندسازی سامانه‌های کنترل ترافیک با هدف کاهش تخلفات حادثه‌ساز است.

معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهردار اصفهان با اشاره به برنامه‌های توسعه‌ای این حوزه بیان کرد: بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، ۲۰۰ دوربین نظارتی جدید به شبکه پایش ترافیکی شهر افزوده خواهد شد و هم‌زمان یکصد دوربین تخصصی ثبت تخلف شامل عبور از چراغ قرمز، تجاوز به خط عابر پیاده و کنترل سرعت وارد مدار می‌شود تا ثبت تخلفات پرخطر با دقت و پوشش بیشتری انجام گیرد.

ساکت با استناد به نتایج بررسی‌های مشترک پلیس راهور و اداره ایمنی معاونت حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری خاطرنشان کرد: سرعت غیرمجاز و رعایت‌نکردن چراغ قرمز از بدیهی‌ترین و در عین حال اثرگذارترین عوامل بروز تصادفات جرحی و فوتی در سطح معابر شهری به شمار می‌رود و همین موضوع ضرورت تقویت جدی سامانه‌های نظارتی را دوچندان کرده است.

وی با بیان اینکه عبور از چراغ قرمز به یک چالش جاری در شبکه معابر اصفهان تبدیل شده است، افزود: در همین راستا، زیرساخت‌های نظارت هوشمند شهری به‌طور محسوس تقویت خواهد شد و این اقدام هشداری جدی برای متخلفانی است که حقوق عابران پیاده و ضوابط سرعت مجاز را نادیده می‌گیرند.

معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهردار اصفهان تصریح کرد: در ماه‌های پایانی سال، توان ثبت و اعمال قانون سامانه‌های هوشمند ترافیکی افزایش چشمگیری خواهد یافت و این موضوع نقش مهمی در ارتقای انضباط ترافیکی و کاهش رفتارهای پرخطر رانندگی ایفا می‌کند.

ساکت با اشاره به روند تعامل میان مدیریت شهری و پلیس راهور اظهار کرد: جلسات هماهنگی میان معاونت حمل‌ونقل و پلیس راهور به‌صورت مستمر برگزار می‌شود و یک چرخه منسجم و تعاملی از ثبت تخلف تا بررسی‌های قانونی و اعمال قانون شکل گرفته است که نتایج آن به‌صورت تدریجی در سطح شهر قابل مشاهده خواهد بود.

وی افزود: زیرساخت‌های فنی ثبت تخلفات در حال ارتقا است و برنامه‌ریزی شده تا پایان سال، پیامدهای ناشی از تخلفات رانندگی به‌ویژه در حوزه سرعت غیرمجاز، عبور از خط عابر پیاده و عبور از چراغ قرمز به‌طور قابل‌توجهی کنترل شود.

معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهردار اصفهان با تأکید بر رویکرد ساختاری مدیریت شهری در حوزه ایمنی ترافیک بیان کرد: افزایش ایمنی معابر هم از منظر توسعه زیرساخت‌های فیزیکی و هم از حیث هوشمندسازی با اراده‌ای جدی دنبال می‌شود و اقدامات اجرایی بر اساس روال‌های مشخص و قابل ارزیابی پیش می‌رود که بخشی از نتایج آن در قالب گزارش‌های فنی و مستندات تخصصی قابل ارائه است.

ساکت با اشاره به اجرای مجموعه‌ای از اقدامات مشترک با پلیس راهور در راستای ارتقای ایمنی تردد در شبکه معابر شهری گفت: آمارهای موجود نشان می‌دهد بیش از ۵۰ درصد کشته‌شدگان تصادفات مربوط به موتورسیکلت‌سواران و بیش از ۲۵ درصد مربوط به عابران پیاده است؛ آماری نگران‌کننده که ضرورت توسعه سامانه‌های هوشمند و تقویت نظارت بر رفتارهای ترافیکی را به‌روشنی نشان می‌دهد.

وی خاطرنشان کرد: با وجود سهم بالای خودروها در بروز تصادفات، قربانیان اصلی این حوادث اغلب موتورسواران و عابران پیاده هستند و بر همین اساس، اصلاح رفتار رانندگان و ارتقای سطح نظارت ترافیکی به‌عنوان یک اولویت قطعی در برنامه‌های مدیریت شهری اصفهان دنبال می‌شود.