به گزارش خبرنگار مهر، گردهمایی سرمایه گذاران و مدیران ارشد شهرداری تهران صبح امروز در ساختمان بلدیه برگزار شد.

سجاد محمد علی‌نژاد، معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران، در این مراسم اعلام کرد: با توجه به نام‌گذاری سال جاری به عنوان «سال سرمایه‌گذاری»، تمرکز اصلی شهرداری تهران حرکت به سمت توسعه پروژه‌های سرمایه‌محور و ایجاد زمینه حضور گسترده سرمایه‌گذاران در پایتخت بوده است.

وی با اشاره به اینکه توسعه سرمایه‌گذاری یکی از مهم‌ترین مسیرهای ارتقای رفاه شهروندان تهرانی است، گفت: بخشی از اتفاقات زیرساختی مهمی که در این دوره مدیریت شهری شکل گرفته، توسط خود شهرداری پیش برده شده، اما حجم ظرفیت‌های موجود بسیار فراتر از این است. ما می‌خواهیم شرایطی فراهم کنیم تا سرمایه‌گذاران وارد میدان شوند و تهران را هرچه بیشتر در مدار رفاه و توسعه قرار دهیم.

معاون مالی شهرداری تهران از «اطلس جامع سرمایه‌گذاری» به عنوان یکی از ابزارهای مهم برای افزایش شفافیت و امنیت سرمایه‌گذاری نام برد و افزود: این اطلس کمک می‌کند منابع مالی با اطمینان بیشتری وارد پروژه‌ها شوند. همچنین تلاش کردیم موضوعاتی را محور قرار دهیم که علاوه بر جذب سرمایه، خدمات مناسبی نیز به شهروندان ارائه کند.

به گفته وی، یکی از راه‌های تأمین درآمدهای پایدار، توسعه پروژه‌هایی است که منابع جدید و پایدار را به شهر اضافه کند.

وی تاکید کرد: بیش از نیمی از بودجه سال جاری شهرداری تهران در پروژه‌های زیرساختی هزینه شده است.

علی‌نژاد در ادامه با اشاره به پروژه جدیدی که امروز رونمایی شد، توضیح داد: این پروژه با تمامی اسناد پشتیبان و اطلاعات تخصصی آماده ارائه به سرمایه‌گذاران است و هر سال نیز به‌روز خواهد شد. این طرح حدود ۴۰ هزار فرصت شغلی در تهران ایجاد می‌کند و ارزش کارشناسی آنکه پیش‌تر حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده بود، اکنون با توجه به شرایط اقتصادی احتمالاً به همین حدود رسیده است. این بسته ۱۵۰ همتی، یکی از بزرگ‌ترین فرصت‌های سرمایه‌گذاری شهرداری به شمار می‌رود.

وی افزود: از همه سرمایه‌گذاران دعوت می‌کنیم که برای ورود به این پروژه‌ها اعلام آمادگی کنند؛ شهرداری تهران به‌عنوان پشتیبان کامل این طرح‌ها در کنار آنان خواهد بود.

معاون مالی شهرداری تهران موضوع دوم برنامه‌های امسال را جذب سرمایه‌های خرد و مشارکت شهروندان عنوان کرد و گفت: تلاش کرده‌ایم در هر پروژه‌ای که امکان انتفاع وجود دارد، مردم نیز سهیم شوند. در ۲۰ پروژه معرفی‌شده، مدل‌های مختلف سهام خرد و شیوه‌های مشارکت مردمی در نظر گرفته شده است.

وی همچنین از آغاز فرآیند مولدسازی دارایی‌های شهرداری با مدل جدید مشارکت مردم خبر داد و بیان کرد: این مدل علاوه بر ایجاد انتفاع برای شهرداری، زمینه سهیم شدن مردم در دارایی‌ها و منافع پروژه‌های شهری را فراهم می‌کند. نخستین پروژه با این الگو در مجموعه خانه‌ریز آغاز می‌شود و سایر پروژه‌ها و دارایی‌ها نیز به مرور عرضه خواهند شد.

علی‌نژاد تأکید کرد: دغدغه اصلی ما این است که دارایی‌های مردم نیز مولد شود و آن‌ها بتوانند در سود پروژه‌های مسکونی، تجاری و سایر طرح‌های شهری شریک باشند.

