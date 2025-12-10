  1. بین الملل
شهادت ۳۸۶ فلسطینی بعد از آتش بس در غزه

دولت غزه از انجام ۷۳۸ تجاوز رژیم صهیونیستی به آتش بس و شهادت ۳۸۶ فلسطینی طی دو ماه گذشته از توافق آتش بس در غزه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، دفتر رسانه‌ای دولت غزه اعلام کرد که ارتش رژیم صهیونیستی طی ۶۰ روز گذشته ۷۳۸ مورد نقض آتش‌بس را انجام داده است، که این امر نوار غزه را تحت «محاصره خفقان‌آور» نگه داشته است،

این دفتر با تاکید بر اینکه میزان پایبندی به بندهای بشردوستانه توافق از ۳۸ درصد تجاوز نکرده است، ابراز داشت که تجاوزهای صهیونیست‌ها در بخش امنیتی و نظامی منجر به شهادت ۳۸۶ فلسطینی و زخمی شدن ۹۸۰ نفر دیگر شده است، علاوه بر اینکه صهیونیست‌ها ۴۳ مورد بازداشت غیرقانونی در داخل نوار غزه انجام داده اند.

بر اساس این بیانیه، تنها ۳۱۵ کامیون سوخت از ۳۰۰۰ کامیونی که قرار بود وارد غزه شوند، وارد شده است که به طور متوسط ۵ کامیون در روز از ۵۰ کامیون توافق شده را شامل می‌شود.

