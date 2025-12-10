به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، وزارت خارجه رژیم صهیونیستی اعلام کرد که گیدئون ساعر وزیر خارجه این رژیم و وزیر خارجه بولیوی سندی را در واشنگتن امضا کردند که به موجب آن روابط سیاسی خود را از سر می‌گیرند.

روابط میان بولیوی و رژیم صهیونیستی طی ۲ سال گذشته به دلیل جنایات تل آویو در نوار غزه قطع شده بود.

ساعر در این مراسم مدعی شد که دوره طولانی و غیر ضروری از قطع روابط میان دو طرف به پایان رسید!

مراسم مذکور در مقر اقامت سفیر رژیم صهیونیستی در آمریکا برگزار شد. دولت چپ گرای سابق بولیوی روابط این کشور را با رژیم صهیونیستی در سال ۲۰۲۳ در پی آغاز تجاوز علیه نوار غزه قطع کرد اما با روی کار آمدن دولت جدید که تمایلات غربگرایانه دارد این روابط از سر گرفته شده است.

چند روز قبل نیز کشور بولیوی اعلام کرد که شرط دریافت روادید برای صهیونیست‌ها را لغو کرده است.