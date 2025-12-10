  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۹ آذر ۱۴۰۴، ۱۱:۱۶

تقلا برای خروج از انزوای جهانی؛ روابط تل‌آویو با بولیوی از سر گرفته شد

رژیم صهیونیستی در راستای تلاش برای خروج از انزوای بین المللی اعلام کرد که روابط سیاسی با بولیوی از سر گرفته شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، وزارت خارجه رژیم صهیونیستی اعلام کرد که گیدئون ساعر وزیر خارجه این رژیم و وزیر خارجه بولیوی سندی را در واشنگتن امضا کردند که به موجب آن روابط سیاسی خود را از سر می‌گیرند.

روابط میان بولیوی و رژیم صهیونیستی طی ۲ سال گذشته به دلیل جنایات تل آویو در نوار غزه قطع شده بود.

ساعر در این مراسم مدعی شد که دوره طولانی و غیر ضروری از قطع روابط میان دو طرف به پایان رسید!

مراسم مذکور در مقر اقامت سفیر رژیم صهیونیستی در آمریکا برگزار شد. دولت چپ گرای سابق بولیوی روابط این کشور را با رژیم صهیونیستی در سال ۲۰۲۳ در پی آغاز تجاوز علیه نوار غزه قطع کرد اما با روی کار آمدن دولت جدید که تمایلات غربگرایانه دارد این روابط از سر گرفته شده است.

چند روز قبل نیز کشور بولیوی اعلام کرد که شرط دریافت روادید برای صهیونیست‌ها را لغو کرده است.

