اسکان اضطراری ۶۰ مسافر در راهداری گردنه ژالانه

محمد شبرندی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر گفت: ارتفاع بارش برف در گردنه ژالانه به حدود ۶۰ سانتی متر رسید و راهداران در این مسیر اقدام به اسکان اضطراری مسافران کردند.

وی افزود: این بارش سنگین موجب گرفتار شدن تعدادی از خودروها و مسافران شد و در پی این شرایط، راهداران شهرستان سروآباد، نسبت به اسکان اضطراری ۶۰ نفر از مسافران در راهدارخانه ژالانه اقدام کردند.



رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای سروآباد یادآور شد: تردد در گردنه ژالانه فقط با زنجیرچرخ امکان‌پذیر است و در صورت امکان از رانندگان درخواست می‌شود از تردد در این مسیر خودداری کنند.