  1. استانها
  2. کردستان
۷ دی ۱۴۰۴، ۱۶:۵۷

اسکان اضطراری ۶۰ مسافر در راهداری گردنه ژالانه

اسکان اضطراری ۶۰ مسافر در راهداری گردنه ژالانه

سروآباد - رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای سروآباد از اسکان اضطراری ۶۰ مسافر در راهداری گردنه ژالانه به دلیل بارش شدید برف خبر داد.

محمد شبرندی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر گفت: ارتفاع بارش برف در گردنه ژالانه به حدود ۶۰ سانتی متر رسید و راهداران در این مسیر اقدام به اسکان اضطراری مسافران کردند.

وی افزود: این بارش سنگین موجب گرفتار شدن تعدادی از خودروها و مسافران شد و در پی این شرایط، راهداران شهرستان سروآباد، نسبت به اسکان اضطراری ۶۰ نفر از مسافران در راهدارخانه ژالانه اقدام کردند.

رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای سروآباد یادآور شد: تردد در گردنه ژالانه فقط با زنجیرچرخ امکان‌پذیر است و در صورت امکان از رانندگان درخواست می‌شود از تردد در این مسیر خودداری کنند.

کد خبر 6704976

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها