میرتبار: شمار سالمندان در بابل ۱۰ برابر شده است

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی میرتبار صبح چهارشنبه در مراسم همایش ایران جوان بمان با اشاره به مهم‌ترین چالش جمعیتی این شهرستان اظهار کرد: کاهش سطح باروری و پیری جمعیت به گونه‌ای است که به گفته کارشناسان، باروری در ۳۰ سال آینده روند کاهشی خواهد داشت و کشور را با بحران جدی جمعیتی مواجه می‌کند و تنها راه نجات از این بحران استفاده از فرصت ۲۵ ساله طلایی پنجره جمعیتی است.

میرتبار با بیان اینکه متوسط جمعیت شاخص در حال حاضر ۲.۸ است، افزود: یکی از فرایندهای جمعیتی که به عنوان کلید درک تغییرات اقتصادی و بازار کار محسوب می‌شود، گذار ساختار سنی جمعیت است.

وی افزود: این گذار شامل چهار فاز متمایز است، ابتدا فاز کودکی، سپس فاز جوانی، بعد فاز میانسالی یا بلوغ جمعیت و در نهایت فاز سالمندی و در حال حاضر ۹۰ هزار سالمند در شهرستان بابل وجود دارد که نسبت به ۱۰ سال قبل ۱۰ برابر شده است.

فرماندار بابل تصریح کرد: تقویت مؤلفه‌های هویت‌بخش ملی آرزوی همگانی ماست و با دلواپسی و دغدغه روزانه به رصد تحولات جمعیتی در حد توان خود مشغول هستیم و بنابراین این همایش فرصتی مغتنم برای هم‌گرایی، هم‌اندیشی و هم‌افزایی در تمامی این ابعاد در شهرستان به شمار می‌آید.

میرتبار همچنین درباره کاهش نرخ باروری گفت: هنوز درک درستی از بحران جوانی جمعیت در استان نشده است. کاهش بی‌وقفه نرخ باروری از دهه ۱۳۶۰ آغاز شده و هر سال شدت بیشتری یافته است. بر اساس برنامه اول توسعه، هدف کاهش نرخ باروری کل از ۶.۴ فرزند در سال ۱۳۶۵ به ۴ فرزند در سال ۱۳۹۰ و همچنین کاهش نرخ رشد جمعیت از ۳.۲ به ۲.۳ درصد در همان بازه زمانی بود.

وی گفت: با این حال، نتایج سرشماری‌های سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۵ نشان می‌دهد که روند جمعیتی کشور بسیار سریع‌تر و فراتر از اهداف تعیین شده کاهش یافته است.