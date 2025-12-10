به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل سقاب اصفهانی معاون رئیسجمهور ایران و رئیس سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی در حاشیه جلسه امروز چهارشنبه هیئت دولت در جمع خبرنگاران ضمن ابراز ناراحتی از بروز حادثه و ازدست دادن همسر و دو فرزند خود در رابطه با علت حادثه بیان کرد: من خود پیگیری نکردم که علت حادثه چه بوده است. طبیعتاً نیروی انتظامی و پلیس زحمت میکشند و پی گیر هستند و من هم از اخبار مشاهده کردم که علت حادثه چه بوده است.
سقاب اصفهانی در پاسخ به سوالی که آیا از پسر خود در رابطه با آخرین اتفاقات در لحظات آخر پرسش کردید، تاکید کرد: اکنون شرایط پسرم محمدحسین اینگونه نیست که بشود با هم درباره این موضوع صحبت کنیم.
وی در رابطه با تصمیم خود برای اهدا اعضای دو فرزند خود، خاطر نشان کرد: اولاً که من قبلاً هم گفتهام این کار را پدران و مادران سرزمین ما قبل از من و حتی اکنون هم دارند در حال انجام هستند و من هم واقعاً از روی دست آنها این کار را یاد گرفتم. برای همین ارزش این کار واقعاً متعلق به سایر پدران و مادران سرزمینمان هم هست.
وی ادامه داد: فاطمهجان من خیلی دوست داشت درباره خودش که این کار انجام بشود، ولی چون ایشان چون در سانحه رحلت کردند نمیشد اهدا اعضا داشته باشیم و من در مورد حسنا این تصمیم را گرفتم. به نظر من برای هر دوشان سعادتی هست که با رفتنشان جان تعداد دیگری از دختران و پسران سرزمینمان را دوباره به حیات برگردانند. واقعاً ما هیچوقت درباره این موضوع برای حسنا و سبحان صحبت نکردیم البته با فاطمهجانم خیلی درباره این موضوع حرف میزدیم که اگر هم در مورد من، هم در مورد ایشان اتفاق برایمان افتاد، آن یکی دیگر این کار را انجام بدهد، ولی در مورد حسنا خانم و آقا سبحان هیچوقت مجال این گفتگوها فراهم نشد.
رئیس سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با انگیزه و اراده وی برای ادامه انجام وظیفه و مسئولیت خود در سازمان منصوب شده پس از این حادثه ناگوار، اظهار کرد: اگر هر اتفاقی برایم بود و فاطمه من بود تحملش برایم خیلی آسانتر بود اما اکنون مسئولیت مادری برای محمدحسین هم به من واگذار شده و طبیعتاً من باید این دو مسئولیت پدری و مادری را با هم انجام بدهم ضمن اینکه مهمترین و بهترین پناهگاه من هم فاطمه بوده که اکنون نیست، ولی این آرامشی که امروز دارم و ارادهای که امروز هست احساس نمیکنم از دستش دادهام.
وی ادامه داد: قبلاً وقتی میآمدم سر کار احساس میکردم فاطمه با من نیست؛ فاطمه خانه است ولی اکنون که سر کار و در جلسه بودم کاملاً حضورش را احساس میکردم و احساس میکنم دستش بالا سر من است. به تعبیر دیگر اکنون دستش هم بازتر است و میتواند بیشتر هوای مرا داشته باشد.
سقاب اصفهانی در مورد انگیزههای ادامه انجام وظایف و مسئولیت خود تاکید کرد: راجع به انگیزهام باید بگویم که اول انگیزههای زیادی برای این کار وجود داشت، چون مسئله کلیدی کشور، دستور حضرت آقا، درخواست و دستور مردم به ما و فرمایش آقای رئیسجمهور است؛ اما آخرین شبی که کنار هم بودیم با فاطمه، ایشان خوابی دیده بودند برای من تعریف کردند با این مضمون که ایشان زودتر از من از دنیا میروند. من گریهام گرفت، ما هر وقت در مورد رفتن پیش هم صحبت میکردیم آخرش به گریه تمام میشد بعد وقتی گفتم چه زمانی نوبت رفتن میشود؟ او گفت هر وقت این کار بزرگ را تمام کردی، لذا اکنون به خاطر مردم و برای کشور و به عنوان آخرین وصیت فاطمه همه وجودم را گذاشتهام و با کمک همه مردم انشاءالله این کار را حتماً برای ایران با قدرت انجام خواهیم داد.
معاون رئیس جمهور افزود: امروز هم در جلسه هیئت وزیران اساسنامه سازمان در جلسه دولت امروز با اجماع خیلی خوبی تصویب شد که بینظیر بود و با حمایت ویژه آقای رئیسجمهور ما انشاءالله این کار را با قدرت، با کمک شما و مردم و بخش خصوصی، تحت حمایتهای حضرت آقا و آقای رئیسجمهور انشاءالله انجام خواهیم داد.
رئیس سازمان بهینه سازی و مدیریت راهبردی انرژی تاکید کرد: سازمان بهینه سازی و مدیریت راهبردی انرژی کارش را آغاز کرده است.
