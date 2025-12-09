ترامپ: وقت برگزاری انتخابات در اوکراین فرارسیده است

به گزارش خبرگزاری مهر، دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا در گفتگوی اختصاصی با نشریه «پولیتیکو» از ولودیمیر زلنسکی، رئیسجمهور اوکراین و سران کشورهای اروپایی بابت نوع مواجهه آنها با طرح پیشنهادی واشنگتن برای پایاندادن جنگ اوکراین انتقاد کرد و همچنین مدعی شد که «روزهای پایانی مادورو (رئیسجمهور ونزوئلا) نزدیک شده است.»
وی با انتقاد از رئیسجمهور اوکراین گفت: فکر میکنم وقت برگزاری انتخابات (ریاستجمهوری) در اوکراین فرارسیده است؛ شاید زلنسکی هم برنده شود، ولی آنها خیلی وقت است که انتخابات برگزار نکردهاند؛ آنها درباره دموکراسی صحبت میکنند، اما اوضاع به جایی رسیده است که دیگر دموکراتیک نیست.
ترامپ با بیان اینکه «زلنسکی طرح صلح من را نخوانده، خیلی خوب خواهد شد، اگر او آن را بخواند.» افزود: من پیشنویس جدیدی از طرح صلح ارائه دادم که مورد استقبال برخی از مقامات اوکراینی قرار گرفت، اما خود زلنسکی هنوز آن را ندیده است.
رئیسجمهور آمریکا با تمسخر سران کشورهای اروپایی گفت: تصورم این است که سران کشورهای اروپایی، ضعیف هستند» و در ادامه افزود: برای نقش رهبران اروپایی در تلاش برای پایان دادن به جنگ اهمیت زیادی قائلم. آنها صحبت میکنند، اما نتیجهای نمیگیرند و جنگ برای همیشه ادامه دارد. پوتین هم دوست دارد اروپایی ضعیف ببیند، و همین را میبیند. این هیچ ربطی به من ندارد. من میخواهم اروپایی قوی ببینم.
ترامپ با اشاره به حمایتش از راستگرایان افراطی در انتخابات اروپا گفت: بله من از افرادی در اروپا دفاع کردهام که اروپاییها آنها را دوست ندارند. من از ویکتور اوربان (نخستوزیر مجارستان و ضداتحادیه اروپا) حمایت کردهام.
وی همچنین با اشاره به تحولات ونزوئلا و لشکرکشی آمریکا در نزدیکی سواحل ونزوئلا مدعی شد که «روزهای پایانی نیکلاس مادورو (رئیسجمهور ونزوئلا) نزدیک شده است.
نیکلاس مادورو رئیسجمهور ونزوئلا دیروز دوشبنه اعلام کرد که کشورش قصد دارد در سال آینده، در چارچوب چشماندازی که آن را «طرح ۲۰۲۶» نامیده است، توانمندیهای دفاعی خود را تقویت کند.
وی ضمن به چالش کشیدن تهدیدات اخیر آمریکا علیه کشورش، در اظهاراتی تلویزیونی در یکی از شبکههای محلی افزود که دولتش قصد دارد استراتژیهای جدیدی را برای تقویت توانمندیهای دفاعی کشور در سال جدید اعلام کند.
مادورو تصریح کرد که این تصمیمات پس از جلسهای که با مقامات ارشد دولتی برگزار کرد، اتخاذ شده است. وی گفت که تحرکات نظامی آمریکا در منطقه دریای کارائیب تهدیدی علیه ونزوئلا است و این تحولات یکی از بزرگترین انگیزههای کشورش برای افزایش سرمایهگذاریهای دفاعی است.
به این ترتیب ونزوئلا قصد دارد چشماندازی را با نام «طرح ۲۰۲۶» اجرا کند تا تواناییهای کشور را در زمینههای امنیت و دفاع، سیاستهای ارتباطی و سازماندهی اجتماعی تقویت کند.
از سوی دیگر، ولادیمیر پادرینو لوپز، وزیر دفاع ونزوئلا اعلام کرد که تهدیداتی که ونزوئلا اخیراً با آنها مواجه شده است، این کشور را به سمت توسعه استراتژیهای جدید و بازسازی نیروی شبهنظامی در داخل کشور سوق داده است.
او افزود که نیروهای دریایی ونزوئلا آمادگی و هوشیاری خود را روز به روز افزایش میدهند و آماده پاسخگویی به هرگونه حملهای هستند که ممکن است کشور را هدف قرار دهد.
واشنگتن اخیراً از اعزام کشتیهای جنگی و یک زیردریایی خود به سواحل ونزوئلا خبر داده است. پیت هگست وزیر جنگ آمریکا نیز گفت که ارتش برای عملیات نظامی جهت تغییر رژیم در ونزوئلا آماده است.
مادورو در پاسخ به این اقدامات، بسیج نیروهای ونزوئلا به تعداد ۴.۵ میلیون نفر در کشور را اعلام کرد و برای مقابله با هرگونه حمله احتمالی آماده شد.
