۱۹ آذر ۱۴۰۴، ۱۱:۳۴

ائتلاف دولت قانون: السودانی برای دور دوم نخست وزیر نخواهد شد

عضو ائتلاف دولت قانون تاکید کرد که نخست وزیر کنونی این کشور فرصتی برای باقی ماندن در پست خود طی دور دوم ندارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المعلومه، زهیر الجلبی عضو ائتلاف دولت قانون عراق تاکید کرد که ائتلاف چارچوب هماهنگی تصمیم گرفته فرصتی به محمد شیاع السودانی برای دور دوم نخست وزیری ندهد.

وی افزود: نخست وزیر جدید عراق به فراکسیون‌های پیروز در انتخابات در داخل ائتلاف مذکور نزدیک خواهد بود. مرحله آتی در عراق به نخست وزیری نیاز دارد که گروه‌های مقاومت و فراکسیون‌های سیاسی پیروز در انتخابات به او اعتماد داشته باشند.

الجلبی بیان کرد: آمریکا و برخی لابی‌های سیاسی به صورت آشکاری در روند انتخاب نخست وزیر آینده عراق مداخله میک نند. طی روزهای آتی شاهد تحرکات سیاسی بیشتری برای انتخاب رئیس جمهور و نخست وزیر خواهیم بود.

    • IR ۰۱:۰۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۰
      3 0
      پاسخ
      تصمیم اینطوری میگیرند کشور مسلمانی که وزیر خارجه اش به آمریکا بدون حجاب برود آن وزیر ازاسلام بویی نبرده بعدازاین هرکس نخست وزیر بشود میداند باید طرف مردم را بگیرد نه طرف آمریکا راسودانی برای قاتلان فرماندهان مقاومت درخواست صلح نوبل میکند

