ائتلاف دولت قانون: السودانی برای دور دوم نخست وزیر نخواهد شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المعلومه، زهیر الجلبی عضو ائتلاف دولت قانون اعلام کرد که اعضای ائتلاف چارچوب هماهنگی با دور دوم نخست وزیری محمد شیاع السودانی مخالف هستند.

وی اضافه کرد: هیچ دشمنی با السودانی وجود ندارد و مسأله نخست وزیری مجدد وی یک مسأله کاملاً سیاسی به شمار می‌رود. تمام گروه‌های سیاسی با عدم حضور وی در رأس قوای سه گانه اتفاق نظر دارند.

الجلبی بیان کرد: کسی که پست نخست وزیری را در دست می‌گیرد باید بتواند کشور را اداره کرده و پروژه‌های مهم را عملیاتی کند.

وی پیشتر نیز گفته بود: نخست وزیر جدید عراق به فراکسیون‌های پیروز در انتخابات در داخل ائتلاف مذکور نزدیک خواهد بود. مرحله آتی در عراق به نخست وزیری نیاز دارد که گروه‌های مقاومت و فراکسیون‌های سیاسی پیروز در انتخابات به او اعتماد داشته باشند.

الجلبی بیان کرد: آمریکا و برخی لابی‌های سیاسی به صورت آشکاری در روند انتخاب نخست وزیر آینده عراق مداخله می‌کنند. طی روزهای آتی شاهد تحرکات سیاسی بیشتری برای انتخاب رئیس جمهور و نخست وزیر خواهیم بود.