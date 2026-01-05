مطرح شدن یک نام جدید برای تصدی پست نخست وزیری عراق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از عربی ۲۱، رسانههای عراقی به مطرح شدن نام جدیدی برای تصدی پست نخست وزیری اشاره میکنند. این رسانهها مدعی شدهاند که ائتلاف چارچوب هماهنگی عراق تقریباً بر سر نامزدی باسم البدری برای به دست گرفتن این پست اتفاق نظر دارند.
منابع رسانهای و سیاسی در عراق با مطرح کردن این ادعا گفتهاند که البدری رئیس هیئت دادخواهی و عدالت این کشور به عنوان نامزد به دست گرفتن پست نخست وزیری از سوی ائتلاف مذکور معرفی خواهد شد.
پیشتر اعلام شده بود که نوری المالکی یکی از نامزدهای مطرح در این خصوص است و محمد شیاع السودانی نخست وزیر کنونی عراق شانسی برای دور دوم ندارد.
این در حالی است که گمانه زنیهای مذکور هنوز به صورت رسمی تأیید نشده و در حد ادعا و گمانه زنی باقی ماندهاند. منابع مذکور اعلام کردهاند که البدری از سوی نوری المالکی معرفی شده و به حزب الدعوه وابستگی دارد.
در همین راستا سایت سومریه نیوز گزارش داد که گروههای سیاسی شیعه در عراق با نامزدی البدری مخالف هستند چرا که وی با سرویسهای اطلاعات خارجی و پروندههای فساد در ارتباط است.
