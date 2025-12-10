ادعای کاخ الیزه درباره نقش فرانسه در سرکوب کودتای نافرجام بنین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «افریکانیوز»، کاخ ریاست جمهوری فرانسه (الیزه) اعلام کرد که پاریس با ارائه پشتیبانی اطلاعاتی، از نیروهای مسلح بنین برای مقابله با کودتای ناکام آخر هفته گذشته حمایت کرده است.

براساس بیانیه الیزه، «امانوئل ماکرون» رئیس‌جمهوری فرانسه، هماهنگی عملیات کمک به دولت مستقر در بنین را بر عهده داشت و با «پاتریس تالون» رئیس‌جمهوری بنین و نمایندگان جامعه اقتصادی کشورهای غرب آفریقا (اکواس)، در این‌باره رایزنی کرد.

کاخ الیزه تاکید کرد که پاریس، تلاش برای بی‌ثبات‌سازی بنین را محکوم کرده و حمایت سیاسی کامل خود را از اقدامات اکواس اعلام می‌کند.

در عین حال، اکواس نیز اعلام کرد که نظامیانی از نیجریه، غنا، ساحل عاج و سیرالئون را برای کمک به دولت بنین اعزام کرده است.

روز یکشنبه، گروهی از نظامیان بنین با نام «کمیته نظامی بازسازی» به تلویزیون دولتی این کشور یورش بردند تا کودتا را اعلام کنند، اما چند ساعت بعد مقامات دولتی اعلام کردند تلاش آنها ناکام مانده است.

مقامات بنین روز دوشنبه اعلام کردند که چند نظامی کشته و چند نظامی دیگر نیز بازداشت شده‌اند. سرهنگ پاسکال تیگری رهبر کودتا که پیش‌تر عضو تیم حفاظت تالون بود، همچنان متواری است.