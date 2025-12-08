بنین از ورود نظامیانی از نیجریه و ساحل عاج به کشورش خبر داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره قطر، دولت بنین گزارش داد: نیروهایی از نیجریه و ساحل عاج وارد خاک آن کشور شده‌اند تا از ارتش بنین پشتیبانی کنند.

دولت بنین همچنین اعلام کرد: نیجریه با پشتیبانی جامعه اقتصادی کشورهای غرب آفریقا (اکواس) در جریان تلاش برای کودتا از این کشور حمایت کرده و شامگاه یکشنبه دست به حملات هوایی علیه کودتاگران زده است.

پیش این، سازمان همکاری اقتصادی کشورهای غرب آفریقا (اِکواس) اعلام کرد که نیروهای ذخیره خود را فوراً در بنین مستقر کرده است تا از دولت و ارتش جمهوری این کشور در مقابله با کودتا حمایت کند.

بر اساس بیانیه اِکوواس، نیروهایی از نیجریه، سیرالئون، ساحل عاج و غنا به بنین اعزام شده‌اند تا نظام قانون اساسی و تمامیت ارضی این کشور حفظ شود.

منابع ریاست جمهوری نیجریه و ارتش این کشور نیز خبر دادند که نیروی هوایی نیجریه با هماهنگی مقامات بنین، اهدافی را در خاک این کشور هدف قرار داده است.

سخنگوی نیروی هوایی نیجریه تأکید کرد: این عملیات مطابق با پروتکل‌های اکواس و در چارچوب نیروهای ذخیره منطقه‌ای انجام شده و نشان‌دهنده تعهد نیجریه به امنیت منطقه‌ای است.

تلاش برای کودتا در بنین تازه‌ترین تهدید علیه دموکراسی در غرب آفریقا است، منطقه‌ای که طی سال‌های اخیر شاهد به قدرت رسیدن ارتش در نیجر، بورکینافاسو، مالی، گینه و اخیراً گینه بیسائو بوده است.

پاتریس تالون، رئیس‌جمهور بنین، شامگاه یکشنبه اعلام کرد که دولت با همکاری ارتش توانسته، تلاش گروهی از نظامیان برای کودتا را ناکام بگذارد و وعده داد عاملان این اقدام مجازات خواهند شد.

همزمان، سازمان همکاری اقتصادی کشورهای غرب آفریقا (اکواس) از اعزام نیرو به بنین برای حمایت از دولت خبر داد.

این اعلام پس از حدود ۱۲ ساعت از وقوع تیراندازی در چند محله شهر کوتونو، پایتخت و بزرگ‌ترین شهر بنین و حضور نظامیان در تلویزیون رسمی که مدعی برکناری پاتریس تالون بودند، صورت گرفت.

تالون در سخنانی که از تلویزیون رسمی پخش شد، گفت: بسیج سریع نیروهای وفادار به دولت «اجازه داد این ماجراجویان ناکام بمانند» و تأکید کرد: «این خیانت بدون مجازات نخواهد ماند».

به گفته دولت بنین، تاکنون ۱۴ نفر در ارتباط با این کودتا بازداشت شده‌اند.

این تحولات در حالی رخ می‌دهد که بنین در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری آوریل (اردیبهشت / خرداد) آینده قرار دارد؛ انتخاباتی که پایان دوره ریاست تالون را رقم خواهد زد.

وی از سال ۲۰۱۶ قدرت را در دست دارد.