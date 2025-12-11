غنا ۳ صهیونیست را از خاک خود اخراج کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، وزارت خارجه غنا با صدور بیانیهای اعلام کرد که دولت این کشور در اقدامی مشابه رفتار رژیم صهیونیستی در بدرفتاری با مسافران غنایی در فرودگاه بن گوریون و اخراج غیرموجه سه نفر از شهروندان خود، اقدام به اخراج ۳ تن از صهیونیستها از غنا کرده است.
دولت غنا اعلام کرد که در واکنش به رفتار تل آویو مجبور به «مقابله به مثل» شده است، چرا که به حفظ کرامت شهروندان خود پایبند است.
در این بیانیه آمده است که غنا کاردار سفارت رژیم صهیونیستی در آکرا را نیز در غیاب سفیر این رژیم احضار کرده است. به نوشته این بیانیه دو طرف توافق کردهاند که به دنبال راه حلی دوستانه برای این اختلاف باشند.
در این بیانیه آمده است: غنا انتظار دارد که با شهروندانش با کرامت و احترام رفتار شود، درست همانطور که دیگران از غنا انتظار دارند که با شهروندانشان با احترام رفتار کنند.
بر اساس بیانیه سابق وزارت خارجه غنا، مسافران غنایی از روز یکشنبه گذشته عمداً در معرض رفتار غیرانسانی و دردناک از سوی مقامات تل آویو قرار گرفتهاند. ۷ شهروند غنایی از جمله ۴ عضو یک هیئت پارلمانی، بدون دلیل موجه در سرزمینهای اشغالی بازداشت شدهاند و پس از ساعتها مداخله دیپلماتیک آزاد شدهاند. سه نفر دیگر نیز از سرزمینهای اشغالی اخراج شدهاند.
