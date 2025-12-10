پویش «در سایه مادر» در ۱۱ شهرستان هرمزگان برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد نور موسوی در راستای اجرای این پویش اظهار کرد: پویش «در سایه مادر» روز پنجشنبه ۲۰ آذرماه در شهرستان‌های بندرعباس، حاجی‌آباد، میناب، قشم، جاسک، سیریک، بشاگرد، رودان، بندرلنگه، بندرخمیر و پارسیان برگزار می‌شود.

سید محمدنور موسوی اظهار کرد: این برنامه بخشی از طرح ملی کاشت یک میلیارد درخت است که به دستور رهبر معظم انقلاب آغاز شده و بر اهمیت مشارکت عمومی در حفاظت از محیط زیست تاکید دارد.

وی بیان کرد: در این پویش انواع نهال مقاوم و سایه‌دار گرمسیری از جمله «اکالیپتوس، درمان عقرب، چوج، گیش‌ختمی دریایی، کهور، کَرت ایرانی» و چند گونه دیگر کشت خواهد شد.

موسوی ادامه داد: هدف از انتخاب این گونه‌ها، توسعه پوشش گیاهی و ارتقای پایداری اکوسیستم‌های گرم و خشک استان است.

مدیرکل منابع طبیعی هرمزگان با اشاره به اجرای بیش از ۴۵۰ پویش درختکاری از آغاز طرح ملی کاشت یک میلیارد درخت گفت: از ابتدای این طرح تاکنون بیش از پنج میلیون اصله نهال در استان تولید و کاشته شده است.

موسوی افزود: این اقدامات نقشی مهم در بهبود شرایط زیست‌محیطی، توسعه فضاهای سبز و افزایش تاب‌آوری مناطق مختلف در برابر خشکسالی دارد.

موسوی یادآور شد: طرح ملی کاشت یک میلیارد درخت از ۲۸ دی ۱۴۰۱ اعلام و از ۲۰ فروردین ۱۴۰۲ به‌طور رسمی آغاز شد و طبق برنامه‌، طی چهار سال باید ۲۲ میلیون اصله نهال در جنگل‌ها، مراتع، بیابان‌ها، فضاهای سبز شهری و در قالب زراعت چوب در هرمزگان کاشته شود.

وی با تاکید بر نقش مردم در موفقیت این برنامه گفت: پویش درختکاری در سایه مادر فرصتی برای هر ایرانی است تا با کاشت یک درخت، هم در پاسداشت مقام مادر و هم در حفاظت از محیط زیست سهمی ایفا کند.