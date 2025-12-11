پویش «نهضت درختکاری در سایه مادر» در کردستان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، پویش درختکاری «در سایه مادر» ظهر پنجشنبه هم‌زمان با سراسر کشور در سنندج و دیگر شهرهای استان کردستان برگزار شد.

در سنندج، این برنامه در پارک جنگلی پیرچنار و با حضور بانوان استانداری، مدیران و کارشناسان اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری، نیروهای شهرداری و جمعی از کارکنان دستگاه‌ها انجام شد و با استقبال چشمگیر شرکت‌کنندگان همراه بود.

این پویش با هدف ترویج فرهنگ درختکاری، تقویت نقش زنان در حفاظت از محیط زیست و پیوند دادن ارزش‌های خانوادگی با مسئولیت‌های اجتماعی طراحی شده است.

تولید سه میلیون نهال در استان؛ سهم یک‌میلیونی شهرداری‌ها و دهیاری‌ها

بهزاد شریفی‌پور، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری کردستان، در حاشیه این مراسم با اشاره به قرار گرفتن پویش «در سایه مادر» در مسیر نهضت ملی کاشت یک میلیارد درخت گفت: در سال جاری سه میلیون اصله نهال در نهالستان‌های استان تولید شده است که بخش عمده آن در اجرای سیاست‌های کلان کشور مورد استفاده قرار می‌گیرد.

به گفته وی، بیش از دو میلیون اصله نهال صنوبر تبریزی در راستای توسعه زراعت چوب پرورش یافته و در اختیار متقاضیان، بهره‌برداران و صاحبان صنایع قرار گرفته است.

شریفی‌پور افزود: توزیع این نهال‌ها علاوه بر پاسخ‌گویی به نیاز صنایع چوب و کاغذ، نقش مهمی در کاهش فشار بهره‌برداری از عرصه‌های جنگلی و مراتع استان دارد.

وی ادامه داد: یک میلیون اصله نهال دیگر نیز سهم شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و دستگاه‌های خدماتی است که در جهت توسعه فضای سبز شهری و روستایی و اجرای قانون هوای پاک تولید شده است.

درختکاری با محوریت مادر؛ پیامی برای نسل امروز

پویش «نهضت درختکاری در سایه مادر» به گفته برگزارکنندگان، نمادی از پیوند میان مهر مادری و زایش دوباره طبیعت است؛ اقدامی فرهنگی–اجتماعی که تلاش دارد در کنار گرامیداشت مقام والای مادر، نسل جوان را به مسئولیت‌پذیری در برابر محیط زیست ترغیب کند.

بانوان شرکت‌کننده در این مراسم نیز با کاشت نهال‌های نمادین، این پویش را فرصتی برای مشارکت اجتماعی و ایفای نقش مؤثر در ترویج فرهنگ سبز دانستند.

پویش «در سایه مادر» در کردستان امسال با گستردگی بیشتری برگزار شد و با تلفیق ارزش‌های دینی، فرهنگی و زیست‌محیطی، توانست پیام روشنی از اهمیت مشارکت مردمی در حفاظت از طبیعت را منتقل کند.

با تداوم اجرای نهضت ملی کاشت درخت و نقش‌آفرینی زنان و جوانان، مسئولان امیدوارند توسعه فضای سبز و کاهش فشار بر منابع طبیعی در سال‌های آینده با سرعت بیشتری تحقق یابد.