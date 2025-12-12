به گزارش خبرگزاری مهر، احمد شیرانی رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا با اعلام محدودیت‌های ترافیکی امروز ۲۱ آذرماه گفت: با توجه به شرایط جوی حاکم بر جاده‌های کشور به‌ویژه محورهای شمالی و احتمال بارش برف و لغزندگی سطح راه‌ها، محدودیت‌های ترافیکی در برخی محورهای پرتردد اعمال می‌شود.

رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا تأکید کرد: در صورت هرگونه تغییر در شرایط جوی یا حجم ترافیک، محدودیت‌ها بلافاصله اطلاع‌رسانی خواهد شد؛ بنابراین ضروری است هم‌وطنان پیش از آغاز سفر از وضعیت راه‌ها مطلع شوند، از سفرهای غیرضروری پرهیز کنند و تجهیزات زمستانی شامل زنجیرچرخ، پوشاک گرم، مواد غذایی و سوخت کافی همراه داشته باشند.

محدودیت‌های محور کرج–چالوس

سرهنگ شیرانی اعلام کرد: تردد انواع تریلر، کامیون و کامیونت در محور کرج–چالوس همچنان ممنوع است.

محدودیت قطعی روز جمعه ۲۱ آذرماه در محور چالوس

از ساعت ۱۲:۰۰ تردد خودروهایی که مقصدشان چالوس است در آزادراه تهران–شمال ممنوع می‌شود.

از ساعت ۱۳:۰۰ محدوده ابتدای پل زنگوله (دهانه شمالی تونل البرز) به سمت چالوس کاملاً مسدود خواهد شد.

از ساعت ۱۵:۰۰ محور مرزن‌آباد به سمت تهران یک‌طرفه (شمال به جنوب) اجرا می‌شود.

این محدودیت‌ها تا ساعت ۲۴:۰۰ ادامه دارد و پس از آن مسیر پل زنگوله تا مرزن‌آباد دوطرفه خواهد شد.

رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا افزود: در صورت کاهش حجم ترافیک، پایان طرح یک‌طرفه زودتر از زمان اعلام‌شده اجرا خواهد شد.

محدودیت‌های محور هراز

سرهنگ شیرانی بیان کرد: تردد تمامی تریلرها در محور هراز همچنان ممنوع است.

ممنوعیت کامیون و کامیونت

تردد کامیون و کامیونت (غیر از حاملان مواد سوختی و فاسدشدنی) از ساعت ۰۸:۰۰ تا ۲۴:۰۰ امروز جمعه ۲۱ آذرماه ممنوع خواهد بود.

یک‌طرفه شدن احتمالی محور

در صورت افزایش حجم ترافیک، به تشخیص پلیس راه، محور هراز روز جمعه ۲۱ آذرماه به‌صورت مقطعی یک‌طرفه از محدوده پلور تا پلیس‌راه لاریجان و بالعکس اجرا می‌شود.

رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور در ادامه اظهار کرد: در روز جمعه ۱۴ آذر، محور فشم از ساعت ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰ از محدوده پل حاجی‌آباد یا پیچ کلیکان به سمت خروجی فشم یک‌طرفه می‌شود.

هشدار و توصیه مهم پلیس

سرهنگ احمد شیرانی با تأکید بر آمادگی کامل پلیس راهور برای مدیریت شرایط جوی و ترافیکی گفت: با توجه به ورود موج سرما و بارش برف در ارتفاعات، رانندگان حتماً پیش از سفر از آخرین وضعیت راه‌ها اطلاع حاصل کنند، از سفرهای غیرضروری خودداری نمایند و تجهیزات کامل زمستانی ازجمله زنجیر چرخ، سوخت کافی، مواد غذایی و لباس گرم همراه داشته باشند.

کوچک‌ترین بی‌توجهی می‌تواند سبب بروز حادثه شود.