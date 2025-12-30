انسداد بیش از ۲۳ محور مواصلاتی در ۱۱ استان کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار احمد کرمیاسد، رئیس پلیس راه راهور فراجا، از تداوم بارش باران و برف در بخش گستردهای از محورهای مواصلاتی کشور خبر داد و گفت: برابر اعلام سازمان هواشناسی و گزارشهای دریافتی از همکاران پلیس راه در سراسر کشور، از روز گذشته (دوشنبه) اکثر مسیرهای منتهی به ۱۱ استان کشور شاهد بارش باران و برف بودهاند و تردد در این محورها، بهویژه در مناطق مرتفع، صرفاً با همراه داشتن تجهیزات کامل زمستانی و استفاده از زنجیر چرخ امکانپذیر است.
وی افزود: در حال حاضر بیش از ۲۳ محور شریانی و غیرشریانی کشور از شب گذشته به دلیل شرایط نامساعد جوی، بارش سنگین برف و باران و همچنین ریزش کوه مسدود هستند و امکان تردد در آنها وجود ندارد.
سردار کرمیاسد با اشاره به مهمترین محورهای مسدود شده تصریح کرد: از جمله این مسیرها میتوان به آزادراه ۸ رود در استان آذربایجان شرقی، مسیر زنجان، همچنین در استان آذربایجان غربی محور مهاباد – بوکان، در استان خوزستان محور ایذه – شهرکرد به علت بارش شدید باران، و در استان زنجان محور زنجان – بیجار به دلیل ریزش کوه اشاره کرد.
همچنین در استان کردستان مسیرهای سقز – دیواندره، سقز – بانه و بیجار – دیواندره جزو محورهایی هستند که در حال حاضر مسدود بوده و تردد در آنها امکانپذیر نیست.
رئیس پلیس راه راهور فراجا با تأکید بر اینکه شرایط زمستانی امروز و روزهای آینده نیز در کشور تداوم خواهد داشت، خاطرنشان کرد: از هموطنان عزیز درخواست میکنیم ضمن توجه جدی به هشدارها و توصیههای پلیس راه، از انجام سفرهای غیرضروری در این چند روز جداً خودداری کنند.
وی ادامه داد: در صورت ضرورت سفر، همراه داشتن زنجیر چرخ، تجهیزات کامل زمستانی، اطمینان از سلامت سیستم گرمایشی، روشنایی و برفپاککن خودرو از الزامات جدی سفرهای زمستانی است.
سردار کرمیاسد با اشاره به حوادث شب گذشته گفت: متأسفانه به دلیل عدم آمادگی برخی رانندگان، در محورهای استان کردستان بیش از ۴۰۰ خودرو با مشکل مواجه شدند که با تلاش همکاران پلیس راه و سایر نیروهای امدادی، خدمات امدادرسانی لازم انجام و اسکان اضطراری برای این عزیزان فراهم شد.
رئیس پلیس راه راهور فراجا در پایان تأکید کرد: از همه هموطنان تقاضا داریم با رعایت توصیههای پلیس، پرهیز از رفتارهای مخاطرهآمیز و مدیریت صحیح سفرهای زمستانی، ما را در تأمین ایمنی تردد در جادههای کشور یاری کنند.
