به گزارش خبرنگار مهر، آئین اختتامیه معرفی و تجلیل از برگزیدگان دومین رویداد انتخاب چهره‌های برتر تبلیغی استان بوشهر یادبود سفیر انقلاب، حجت‌الاسلام شهید صادق گنجی ظهر سه‌شنبه با حضور آیت‌الله غلامعلی صفایی بوشهری نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر، حجت‌الاسلام محمد قادری مدیرکل تبلیغات اسلامی بوشهر و مبلغین و مبلغات استان در سالن اجتماعات اداره کل تبلیغات اسلامی استان بوشهر برگزار شد.

در ابتدای این مراسم حجت‌الاسلام علیرضا علیپور، دبیر اجرایی دومین رویداد انتخاب چهره‌های برتر تبلیغی استان بوشهر یادبود شهید صادق گنجی، به ارائه گزارشی از روند آغاز، ثبت نام و اجرای این رویداد از ابتدا تا کنون پرداخت.

برگزاری کارگاه توانمندسازی مبلغین و مبلغات استان با عنوان گفتمان انقلاب اسلامی با ارائه حجت‌الاسلام علی اکبر اسماعیلی مدیر حوزه‌های علمیه خواهران استان بوشهر به عنوان مدرس کارگاه، و کارگاه رسانه ویژه‌ی مبلغین و مبلغات بوشهر با ارائه استاد ابوالفضل وحدتیان به عنوان مدرس از دیگر بخش‌های این رویداد بودند.

در خاتمه این مراسم حامد بردستانی، سیده کبری علیپور، امیر یاری منفرد و فاطمه ایزد پناه در محور آموزشی تربیتی-کودک و نوجوان، سیدمحمد هاشمی در محور تبلیغ بین‌الملل، محمد رضایی‌نژاد و لیلا دولت‌خواه در محور اجتماعی جهادی، حسین مجاهد در محور رسانه، حسین بهرامیان و عاطفه باوری در حوزه تبیین گفتمان مقاومت و افشین محمدی در حوزه امام مسجد و محله برتر حائز رتبه‌ی برگزیده شدند و مورد تجلیل قرار گرفتند.