شبکه ایران یاران جوان استان بوشهر تشکیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، زهرا اکبری صبح چهارشنبه در نشست هم اندیشی اعضای این شبکه گفت. شبکه ایران یاران جوان استان بوشهر مأموریت دارد بسترهای لازم برای شناسایی استعدادهای جوان، ارتقای مهارتهای تخصصی، گسترش فعالیتهای داوطلبانه، ایجاد شبکه همکاری میان جوانان، پشتیبانی از طرحهای نوآورانه و در نهایت تقویت نقشآفرینی این قشر پویا در ارتقای سرمایه اجتماعی و پیشبرد برنامههای توسعهای استان را فراهم آورد.
مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری بوشهر ادامه داد: شبکه ایران یاران جوان با تکیه بر توانمندیهای نسل جوان و ایجاد سازوکارهای مؤثر مشارکت، در نظر دارد نقش تعیینکنندهای در توانمندسازی حرفهای، آموزش مهارتهای نوین و پیشبرد اهداف توسعهای کشور ایفا کند.
اکبری گفت. در این نشست، مهمترین رویکردها و برنامههای پیشِروی شبکه در حوزه فعالیتهای اجتماعی و جوانان مورد بررسی قرار گرفت و حاضران بر ضرورت ساماندهی فعالیتهای میدانی، تقویت هماهنگیهای اجرایی میان دستگاهها و ارتقای سطح مشارکت جوانان در برنامههای اجتماعی استان تأکید کردند.
مدیر کل دفتر اجتماعی و فرهنگی اظهار داشت. یکی از بخشهای این نشست، رونمایی از جلیقه رسمی شبکه ایران یاران جوان بوشهر بود که بهعنوان نماد انسجام تشکیلاتی، هویت سازمانی و حضور مؤثر اعضا در فعالیتهای میدانی معرفی شد.
در پایان نشست، گزارشی از برنامههای جاری شبکه ارائه و بر توسعه و تعمیق همکاریهای مشترک میان دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری بوشهر و شبکه ایران یاران جوان استان تأکید شد
