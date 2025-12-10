به گزارش خبرنگار مهر، سردار حمید خرمدل صبح چهارشنبه در نخستین همایش فخر مادران گفت: مادر، قلب تپنده خانه و نخستین مدرسه تربیت انسان است، هر آنچه از ایمان، اخلاق و ریشههای هویتی یک جامعه شکل میگیرد، از دامن پاک مادر آغاز میشود.
فرمانده سپاه امام صادق (ع) استان بوشهر افزود: جایگاه و منزلت زن در مکتب اسلام بیبدیل است و هیچ آئین و اندیشهای همانند اسلام، شأن و کرامت حقیقی زن را به رسمیت نشناخته است.
وی با اشاره به تفاوت نگاه اسلام و غرب به جایگاه زن افزود: در غرب، زن سالهاست که قربانی نگاه ابزاری و سودجویانه شده و برای رهایی از آن، بارها به میدان اعتراض آمده است. اما در اسلام، زن و مرد دو بال یک پروازند؛ مکمل یکدیگرند و هر دو در ساختن تمدن اسلامی نقش اساسی دارند.
وی گفت: ارزش زن در اسلام نه بر پایه ظاهر، بلکه بر پایه شخصیت، انسانسازی، علم، تقوا و تأثیرگذاری اجتماعی تعریف شده است.
فرمانده سپاه امام صادق (ع) نقش زنان در تاریخ انقلاب و دفاع مقدس را نقشی بیبدیل دانست و تأکید کرد: در سالهای دفاع مقدس، زنان ما هر روز حضور پررنگتری یافتند؛ از پشتیبانی جبههها تا تربیت رزمندگان، از امدادگری تا مدیریت خانواده در سختترین شرایط. بسیاری از رزمندگان ما در مکتب مادرانی رشد کردند که با اشک و دعا، فرزندانشان را راهی میدان کردند. این حضور چشمگیر نشان داد که زن در مکتب اسلام ابزار نیست؛ بلکه محور مقاومت، صبر، ایمان و پیشرفت جامعه است.
سردار خرمدل در ادامه گفت: امروز نیز مادران و زنان ایران اسلامی پرچمداران تربیت نسلهای مؤمن و انقلابی هستند، آینده این کشور با تلاش و آگاهی زنان مؤمن و فرهیخته ساخته میشود و ما وظیفه داریم شأن، حرمت و جایگاه آنان را پاس بداریم و از ظرفیت بیپایانشان در حوزههای فرهنگی، اجتماعی و تربیتی بهره ببریم.
