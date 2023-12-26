تعیین بودجه برای ساخت پایانه جدید آستارا

به گزارش خبرگزاری مهر، داریوش امانی رئیس سازمان راهداری و حملونقل جادهای در بازدید از روند پیشرفت پروژههای عمرانی در مرز آستارا که استاندار گیلان نیز حضور داشت، ضرورت بازنگری در این مرز با توجه به قدمت ۲۰ ساله و سهولت در خدمترسانی در این مرز را یادآور شد.
امانی در ادامه تاکید کرد: در حال حاضر زمینی به مساحت ۷.۵ هکتار در این منطقه برای ایجاد پایانه جدید تملک شده و اکنون مراحل مقدماتی تعیین مشاور و پیمانکار را طی میکند و پیشبینی برای تأمین اعتبار در بودجه سال آینده جهت ساخت و ساز پایانه جدید آستارا انجام میشود.
به گفته رئیس سازمان راهداری و حملونقل جادهای با افتتاح این پایانه ظرفیت ورود و خروج دو کشور بیشتر خواهد شد و سایت جدید بهعنوان پایانه مرزی تجاری و باری و پایانه موجود مسافری باقی خواهد ماند.
استاندار گیلان نیز به همراه معاون وزیر و رئیس سازمان راهداری و حملونقل جادهای از روند مراحل نهایی احداث پل مرزی اتومبیلرو بین کشورهای ایران اسلامی و جمهوری آذربایجان، پل فلزی مسافری بین دو کشور و نیز وضعیت احداث پل سیبلی بخش لوندویل آستارا که در جریان سیل اخیر تخریب شده بود، بازدید کرد.
توسعه دو برابری تردد کامیونها در مرز ایران و آذربایجان
استاندار گیلان گفت: در این سفر مسائل و مشکلات این شهرستان از قبیل خسارت وارده به ابنیه پس از وقوع سیل آستارا، ساماندهی ورود و خروج کامیونها در نقطه مرزی و رفع مشکلات ترافیکی ناشی از تردد این کامیونها مورد بررسی و پیگیری قرار گرفت.
وی ادامه داد: پل مرزی آستارا نیز که در شروع کار دولت مردمی و انقلابی در دستور کار قرار گرفت و عملیات اجرایی آن با حضور وزیر راه و شهرسازی و انعقاد قرارداد با جمهوری آذربایجان آغاز شد، در حال آماده سازی و بازگشایی است. بهزودی ورود و خروج کامیونها با افتتاح این مسیر برقرار و ظرفیتها به دو برابر افزایش خواهد یافت. پل ورودی روگذر مسیر آستارا به اردبیل نیز در حال انجام است که امیدواریم کار سرعت بیشتری بگیرد.
راهآهن رشت- آستارا کلید تکمیلی کریدور شمال- جنوب
به گزارش مهر، راه آهن رشت- آستارا حلقه تکمیلی کریدور شمال- جنوب محسوب میشود که از آن به عنوان پل ارتباطی کشورهای اروپایی با اقیانوس هند و خلیج فارس قابل بهرهمندی است. البته ارتباط کشورهای شمال اروپا، اسکاندیناوی و روسیه از طریق ایران با کشورهای حوزه خلیج فارس، حوزه اقیانوس هند و جنوب شرقی آسیا از طریق تکمیل این خط ریلی امکان پذیر میشود.
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