به گزارش خبرگزاری مهر، اسکندر مؤمنی وزیر کشور در پیامی با تبریک سالروز ولادت حضرت زهرا (س) و گرامیداشت هفته بزرگداشت مقام زن و روز مادر تأکید کرد: نقش بیبدیل مادران و زنان در تربیت نسلهای مؤمن، انقلابی و بالنده، تضمینکننده عزت و پیشرفت کشور است.
متن پیام مؤمنی به این شرح است:
فرا رسیدن سالروز ولادت با سعادت بانوی دو عالم، اسوه عفاف و نجابت، حضرت فاطمه زهرا سلامالله علیها، را که در تقویم به شایستگی به روز زن و تکریم مقام مادر نامگذاری شده است، به تمامی بانوان و مادران سرافراز میهن عزیزمان و به طور خاص به قریب به ۵ هزار همکار بانوی شاغل در سطوح مختلف صف و ستاد وزارت کشور تبریک و تهنیت عرض میکنم.
نقش بیبدیل مادران و زنان در تربیت نسلهای مؤمن، انقلابی و بالنده، تضمینکننده عزت و پیشرفت کشور است.
زنان ایرانی در طول تاریخ، به ویژه در دوران شکوهمند انقلاب اسلامی و سالهای دفاع مقدس، همواره در کنار نقش محوری خود در کانون گرم خانواده، در عرصههای علمی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی نیز درخشیده و توانمندیهای خود را به اثبات رساندهاند.
حضور متعهدانه و موفق بانوان در بخشهای مختلف توسعه کشور، نشاندهنده ظرفیت عظیم و سرمایه انسانی کمنظیری است که باید بیش از پیش مورد توجه و حمایت قرار گیرد.
