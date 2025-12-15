مهاجرانی: ثبت جهانی مفاخر قزوین در دستور کار قرار بگیرد

به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه مهاجرانی بعدازظهر دوشنبه در جلسه شورای اداری استان قزوین، با گرامیداشت ایام ولادت حضرت فاطمه زهرا (س) و روز مادر، قزوین را استانی فرهنگپرور، صنعتی، کشاورزی و تمدنساز توصیف کرد و حضور در جمع مردم این استان را افتخاری بزرگ دانست.
وی با ادای احترام به مقام مادران شهدا و یادآوری تقدیم حدود ۶ هزار شهید در دوران دفاع مقدس و همچنین شهدای زن و کودک، تأکید کرد: نباید شرمنده خون شهدا، مردم صبور و آیندگان باشیم.
سخنگوی دولت یکی از مطالبات مهم خود از مسئولان استان را پیگیری ثبت جهانی مفاخر قزوین دانست و گفت: شخصیتهای بزرگ فرهنگی و هنری این استان، بهویژه در حوزه خوشنویسی، سرمایههای ملی هستند و اگر در ثبت جهانی آنها تعلل شود، دیگر کشورها این مفاخر را به نام خود مصادره میکنند.
مهاجرانی با اشاره به شرایط دشوار کشور در حوزه انرژی و آب تصریح کرد: ناترازی گاز، بحران آب و اسراف در مصرف، نیازمند اصلاح جدی الگوی مصرف و فرهنگسازی عمیق است و صرفاً با اقدامات فنی نمیتوان از این شرایط عبور کرد.
وی کاهش تصادفات جادهای را یکی از الزامات تحقق جوانی جمعیت دانست و افزود: از دست دادن جوانان در سوانح رانندگی، خسارتی جبرانناپذیر برای کشور است و کاهش تصادفات، مستقیماً به تقویت سرمایه انسانی منجر میشود.
سخنگوی دولت با اشاره به مشکلات سرمایه در گردش بنگاههای اقتصادی گفت: دولت ابزارهایی مانند فاکتورینگ الکترونیکی و اوراق مالی را فعال کرده و برگزاری نمایشگاههای عرضه مستقیم کالا نیز میتواند به تقویت تولید و تعدیل قیمتها کمک کند.
مهاجرانی همچنین بر ضرورت اصلاح فرهنگ مصرف آب، بازچرخانی پساب، استفاده از آبهای سطحی و رعایت الگوی صرفهجویی در ساختوسازها، بهویژه مدارس، تأکید کرد و هشدار داد: تداوم برداشتهای نادرست از منابع آب میتواند به میراث فرهنگی کشور نیز آسیب بزند.
وی محلهمحوری را راهکاری مؤثر برای تقویت سرمایه اجتماعی دانست و گفت: احیای هویت محلات، همبستگی اجتماعی را افزایش میدهد و در برابر تهاجم فرهنگی نقش مهمی ایفا میکند.
سخنگوی دولت در پایان با قدردانی از عملکرد استاندار قزوین، بر لزوم استفاده بیشتر از ظرفیت بانوان در مدیریتها تأکید کرد و گفت: حضور بانوان نه یک مطالبه انتخاباتی، بلکه ضرورتی برای دستیابی به توسعه متوازن است.
