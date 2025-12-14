به گزارش خبرگزاری مهر، مریم بیدخام از سفر فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت، به استان قزوین به مناسبت گرامیداشت ایام مبارک میلاد حضرت فاطمه زهرا (سلام الله علیها) و هفته بزرگداشت مقام زن و روز مادر، خبر داد.
بیدخام در ادامه بیان کرد: سخنگوی دولت چهاردهم، فردا دوشنبه ۲۴ آذرماه به قزوین سفر خواهد کرد و در برنامههای مختلف این سفر حضور مییابد.
وی در ادامه افزود: ویژهبرنامه گرامیداشت میلاد با سعادت حضرت فاطمه زهرا (س) با حضور بانوان فعال فرهنگی و اجتماعی و جمعی از کارکنان دستگاههای اجرایی، در دانشگاه فرهنگیان برگزار خواهد شد که از مهمترین برنامههای این سفر بهشمار میرود.
مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری قزوین ادامه داد: افتتاح و بازدید از چند پروژه، همچنین حضور در جلسه شورای اداری استان، از دیگر برنامههای سفر یکروزه سخنگوی دولت به قزوین خواهد بود.
