۲۳ آذر ۱۴۰۴، ۱۵:۲۰

سخنگوی دولت به استان قزوین سفر می‌کند

قزوین- مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری قزوین از سفر فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت، به استان قزوین خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مریم بیدخام از سفر فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت، به استان قزوین به مناسبت گرامیداشت ایام مبارک میلاد حضرت فاطمه زهرا (سلام الله علیها) و هفته بزرگداشت مقام زن و روز مادر، خبر داد.

بیدخام در ادامه بیان کرد: سخنگوی دولت چهاردهم، فردا دوشنبه ۲۴ آذرماه به قزوین سفر خواهد کرد و در برنامه‌های مختلف این سفر حضور می‌یابد.

وی در ادامه افزود: ویژه‌برنامه گرامیداشت میلاد با سعادت حضرت فاطمه زهرا (س) با حضور بانوان فعال فرهنگی و اجتماعی و جمعی از کارکنان دستگاه‌های اجرایی، در دانشگاه فرهنگیان برگزار خواهد شد که از مهم‌ترین برنامه‌های این سفر به‌شمار می‌رود.

مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری قزوین ادامه داد: افتتاح و بازدید از چند پروژه، همچنین حضور در جلسه شورای اداری استان، از دیگر برنامه‌های سفر یک‌روزه سخنگوی دولت به قزوین خواهد بود.

