استاندار مرکزی: آینده روشن کشور در گرو دعای خیر مادران شهدا است

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی زندیه وکیلی ظهر چهارشنبه در آئین سیزدهمین همایش اسوه‌های صبر و مقاومت استان مرکزی اظهار کرد: در جنگ ۱۲ روز اخیر، ۳۵ شهید گلگون‌کفن از شهر خمین و دیگر نقاط استان به انقلاب اسلامی تقدیم شدند.

وی افزود: چهارمین رویداد فرهنگی «روح‌الله» و جایزه ملی روح‌الله در استان آفتاب، در هشت رشته فرهنگی، هنری و قرآنی با هدف تجلیل و شناخت شخصیت حضرت امام خمینی (ره) در خمین برگزار شد.

زندیه وکیلی تصریح کرد: شهر خمین، شهر هزار شهید، بالاترین نسبت شهدا به جمعیت را در میان شهرهای ایران دارد.

وی ادامه داد: در دوران انقلاب اسلامی، اغلب شهدا از میان جوانان مجرد بودند اما در جنگ ۱۲ روزه اخیر، عمده شهدا متأهل و دارای فرزند بودند که این موضوع، رنج و فقدان خانواده‌ها را دوچندان کرده است.

زندیه وکیلی تاکید کرد: بسیاری از این خانواده‌ها از طبقات متوسط رو به پایین جامعه بودند اما عشق و دلبستگی عمیق آنان به شهیدانشان ستودنی است.

استاندار مرکزی افزود: در طول ۲۹ سال خدمت خود همواره دیدار با خانواده‌های شهدا را وظیفه و افتخار دانسته و دیدار با خانواده‌های شهدا برای من بسیار ارزشمند است.

وی ضمن تجلیل از مقام شهید جمهور ابراهیم رئیسی و گفت: استان مرکزی بیش از ۶۲۰۰ شهید تقدیم انقلاب اسلامی کرده است و این افتخار بزرگی برای مردم دیار آفتاب است.

استاندار مرکزی با اشاره به جایگاه والای خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران گفت: آینده روشن کشور در گرو دعای خیر مادران و خانواده‌های معظم شهداست و در مسیر خدمت، این دعاها همواره پشتوانه و همراه مسئولان خواهد بود.

وی افزود: همواره خود را مدیون صبر و مقاومت مادران شهدا می‌دانم چراکه مادران و همسران شهدا سرمایه‌های معنوی استان هستند.

زندیه وکیلی تصریح کرد: نور قرآن و شهادت در خانواده‌های شهدا به هم پیوسته و این دو سرمایه معنوی، مسیر انقلاب را روشن کرده است.

وی ادامه داد: خانواده‌های شهدای جنگ ۱۲ روزه با صبر و ایمان خود پایه‌های انقلاب را استوار ساخته‌اند و حضور همسران و مادران شهدا در کنار نظام، مایه عزت و افتخار کشور است.

زندیه وکیلی تأکید کرد: امید است سایه نور قرآن کریم بر زندگی همه ما گسترده شود تا در مسیر انقلاب اسلامی و خدمت به مردم، همواره پیشتاز باشیم.

گفتنی است در پایان این مراسم، از سه اثر فرهنگی کتاب کودک «ناصر ناصر می‌شود» با محوریت زندگی سردار شهید ناصر بختیاری از شهرستان شازند، کتاب کودک «آلما ماه ایران» با محوریت شهیده آلما زینعلی، فرزند شهید علیرضا زینعلی از شهرستان تفرش و کتاب صوتی «مجاهدان خاموش» با موضوع تاریخ شفاهی همسران جانبازان بالای ۷۰ درصد شهرستان اراک رونمایی شد.