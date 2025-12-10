عبدالرحیم افروغ در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: نشست هم‌افزایی و هم‌اندیشی چهار نهاد جهادی شامل بنیاد کرامت رضوی، بنیاد برکت، بنیاد علوی و سازمان بسیج سازندگی به میزبانی مدیریت کانون خدمت رضوی بنیاد کرامت استان برگزار شد.

وی افزود: در این نشست که با هدف تقویت همکاری‌های میان‌نهادی و افزایش هماهنگی در ارائه خدمات اجتماعی و محرومیت‌زدایی برگزار شد، نمایندگان هر یک از نهادهای حاضر ضمن تشریح ظرفیت‌ها و برنامه‌های جاری خود، بر لزوم هم‌افزایی برای تحقق اهداف مشترک در زمینه خدمت‌رسانی به جامعه هدف تأکید کردند.

مدیر کانون خدمت رضوی استان بوشهر ضمن قدردانی از تلاش نهادهای جهادی، ابراز امیدواری کرد: با تداوم تعامل و هم‌فکری میان این مجموعه‌ها، بتوان گام‌های مؤثرتری در مسیر رفع نیازهای اقشار کم‌برخوردار برداشت و زمینه تحقق عدالت اجتماعی را بیش از پیش فراهم ساخت.

وی گفت: در این نشست به پاس حضور و زحمات جهادی این نهادها هدایایی متبرک به نام علی بن موسی الرضا (ع) و نشان خدمت رضوی به نمایندگان اهدا شد و با ارائه پیشنهادهای اجرایی و تعیین کارگروه‌های مشترک برای پیگیری مصوبات پایان یافت.