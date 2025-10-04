گرجی: ۱۲۰۰ بسته مهر رضوی به دانش آموزان نیازمند مازندران داده شد

قاسم عزیززاده گرجی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در آستانه سال تحصیلی جدید و به منظور ترویج فرهنگ احسان و خدمت به نیازمندان، کانونهای خدمت رضوی استان با همراهی خادمیاران و یاوران رضوی موفق به تهیه و توزیع هزار و ۲۲۰ کولهپشتی به همراه لوازمالتحریر در بین دانشآموزان نیازمند در مناطق مختلف استان شدن.
وی افزود: این بستهها با ارزشی بالغ بر ۱۶ میلیارد و ۸۹۱ میلیون و ۶۵۰ هزار ریال تهیه شدهاند که از این میزان، ۲ میلیارد ریال از سوی بنیاد کرامت آستان قدس رضوی تأمین و مابقی با همت خادمیاران، یاوران رضوی شهرستانها و خیرین محلی فراهم شده است.
عزیززاده گرجی در ادامه اظهار داشت: طرح مهر رضوی تنها یک کمک تحصیلی نیست؛ بلکه پیامی از مهر، همدلی و پیروی از سیره امام رئوف (ع) است. امروز خادمیاران ما با عشق و انگیزه، بار دیگر نشان دادند که خدمترسانی در مسیر اهل بیت (ع) محدود به مکان خاصی نیست و میتوان با همت جمعی، لبخند را به چهره هزاران کودک نشاند.
وی توضیح داد: توزیع این کولهها با محوریت کانونهای محلهای رضوی و بهصورت میدانی انجام شده تا نیازهای واقعی شناسایی و در سریعترین زمان پاسخ داده شود. این حرکت جهادی، جلوهای از همافزایی خادمیاران، خیرین و نهادهای پشتیبان نظیر بنیاد کرامت بود که ثمرهای شیرین در آستانه مهر به همراه داشت.
وی گفت: کانونهای خدمت رضوی مازندران در سالهای اخیر با اجرای طرحهای مختلف اجتماعی، فرهنگی و حمایتی نقش مؤثری در حمایت و پشتیبانی از نیازمندان و گسترش فرهنگ خدمت داوطلبانه به نام امام مهربانیها در سطح استان ایفا کردند.
نظر شما