گرجی: ۱۲۰۰ بسته مهر رضوی به دانش آموزان نیازمند مازندران داده شد

ساری - مدیر کانون‌های خدمت رضوی استان مازندران از توزیع هزار و۲۲۰ بسته آموزشی به ارزش بیش از ۱۶ میلیارد ریال به دانش‌آموزان نیازمند استان خبر داد.

قاسم عزیززاده گرجی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در آستانه سال تحصیلی جدید و به منظور ترویج فرهنگ احسان و خدمت به نیازمندان، کانون‌های خدمت رضوی استان با همراهی خادمیاران و یاوران رضوی موفق به تهیه و توزیع هزار و ۲۲۰ کوله‌پشتی به همراه لوازم‌التحریر در بین دانش‌آموزان نیازمند در مناطق مختلف استان شدن.

وی افزود: این بسته‌ها با ارزشی بالغ بر ۱۶ میلیارد و ۸۹۱ میلیون و ۶۵۰ هزار ریال تهیه شده‌اند که از این میزان، ۲ میلیارد ریال از سوی بنیاد کرامت آستان قدس رضوی تأمین و مابقی با همت خادمیاران، یاوران رضوی شهرستان‌ها و خیرین محلی فراهم شده است.

عزیززاده گرجی در ادامه اظهار داشت: طرح مهر رضوی تنها یک کمک تحصیلی نیست؛ بلکه پیامی از مهر، همدلی و پیروی از سیره امام رئوف (ع) است. امروز خادمیاران ما با عشق و انگیزه، بار دیگر نشان دادند که خدمت‌رسانی در مسیر اهل بیت (ع) محدود به مکان خاصی نیست و می‌توان با همت جمعی، لبخند را به چهره هزاران کودک نشاند.

وی توضیح داد: توزیع این کوله‌ها با محوریت کانون‌های محله‌ای رضوی و به‌صورت میدانی انجام شده تا نیازهای واقعی شناسایی و در سریع‌ترین زمان پاسخ داده شود. این حرکت جهادی، جلوه‌ای از هم‌افزایی خادمیاران، خیرین و نهادهای پشتیبان نظیر بنیاد کرامت بود که ثمره‌ای شیرین در آستانه مهر به همراه داشت.

وی گفت: کانون‌های خدمت رضوی مازندران در سال‌های اخیر با اجرای طرح‌های مختلف اجتماعی، فرهنگی و حمایتی نقش مؤثری در حمایت و پشتیبانی از نیازمندان و گسترش فرهنگ خدمت داوطلبانه به نام امام مهربانی‌ها در سطح استان ایفا کردند.

